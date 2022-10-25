Били, катували, погрожували автоматом — як росіяни знущалися з жителів Михайлівки на Херсонщині

Катували людей та казали їм, що Росія тут назавжди. Так поводилися російські загарбники у Михайлівці — селі на півночі Херсонської області.

Туди вони зайшли 10 березня. Свої позиції росіяни облаштували просто біля села. Звідти обстрілювали інші населені пункти. І від перших днів забирали місцевих жителів за найменшою підозрою в допомозі українському війську.

Загарбники оточили центр села та почали проводити зачистку, шукали нацистів, склади зі зброєю та техніку, — розповідає директор Михайлівського ліцею Євген Наконечний.

У школі вони заарештували кочегара та шукали в нього татуювання, допитали й директора, який прибіг допомогти працівнику.

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Євген розповідає, що обачливо сховав у підвалі плакати про героїв Небесної сотні та українські прапори, а от маскувальні сітки — не встиг. Але пощастило — окупанти їх не знайшли.

На початку жовтня окупанти втекли, але жителям усе одно не дають спокою. Б’ють по Михайлівці з реактивної артилерії та ракет через Каховське водосховище — з окупованих територій.

Місцеві мешканці кажуть, що у самій Михайлівці окупантів було небагато, жили офіцери, а солдати були в полях. Але коли ЗСУ успішно обстрілювали позиції ворога, загарбники влаштовували облави на місцевих. Брали у полон, допитували та катували. Під прицілом автомата змушували обрати сторону.

— Стоїть з автоматом і питає: “Ви за Росію чи ЗСУ?” Я похилила голову і мовчу. Він знову питає, а я кажу, що просто спокою хочу.

Коли окупанти виходили, казали: “Не чекайте, ЗСУ не прийдуть” — ділиться 73-річна Людмила Петрівна.

Чи не найбільше страждають люди у прифронтових селах. Раніше ми розповідали про те, як живуть люди у Костянтинівці та показували наслідки обстрілів міста.

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