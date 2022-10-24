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Під загрозою смерті все одно допомагали ЗСУ — історія про біль окупації та катувань після звільнення села на Херсонщині

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Жовтня 2022, 07:00

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