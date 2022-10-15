Цивілізація повертається: як зараз виглядає деокупований Святогірськ

Попри окупацію, бойові буряти боялися знімати українські прапори зі стовпів. Туристична перлина Сходу — Святогірськ вже оговтується після ворогів.

Ще місяць тому, тікаючи зі Святогірська, підрозділи так званої “ДНР” розуміючи, що місто їм не втримати, знищували все, що могли – будинки місцевих, заклади освіти, адмінбудівлі та бази відпочинку.

Натомість минув лише місяць з моменту деокупації, і життя сюди поволі повернулося. Щоправда, у місті відсутні світло, вода та газ.

Зараз також дивляться

Комунальники працюють над відновленням інфраструктури і обіцяють електроенергію найближчі тижні.

Цілі вулиці лишаються стертими з лиця землі, але власниця одного з комплексів відпочинку Олена каже, їй пощастило, тому що окупанти покрали з готелю лише техніку.

“Для мене є дикістю, що моя попередня Батьківщина таке робить, але я пишаюся тим, що маю громадянство України. Я пишаюсь своїм паспортом!” — гордо заявила пані Олена.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як люди оговтуються від окупації Ямполя.