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Под угрозой смерти всё равно помогали ВСУ — история о боли оккупации и пыток после освобождения Крещеновки

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 октября 2022, 07:00

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Под угрозой смерти всё равно помогали ВСУ — история о боли оккупации и пыток после освобождения Крещеновки
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