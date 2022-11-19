Актуальная карта боевых действий в Украине 19 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинцы быстро и бережно отстраивают все, что россияне сумели разрушить своими циничными и жестокими обстрелами.
Но никогда в памяти не сотрутся страшные воспоминания, а руки убийц и палачей мирного населения никогда не отмоются от крови.
Наши защитники делают все возможное, чтобы ужасы войны как можно скорее остались в прошлом. Но прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские силы в восточной Херсонской области частично уязвимы к украинской кампании блокирования, которую ВСУ уже успешно использовали для освобождения западной части.
Российские источники утверждают, что украинские войска ведут контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная.
Захватчики продолжают наземные атаки в районе Бахмута, Авдеевки и юго-западнее Донецка.
Однако оккупационные власти сталкиваются с недовольными мобилизованными и низким моральным духом на передовой.
Между тем, ВСУ обстреливают российские военные средства и районы сосредоточения на восточном берегу Херсонской области и в тыловых районах Запорожской области.
Российские оккупанты уничтожают украинскую культуру на оккупированных Россией территориях.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает войну РФ против Украины.
На других направлениях россияне обстреляли:
За предыдущие дни в Херсонской области, в городе Скадовск, россияне потеряли около 50 военных погибшими после удачной атаки украинских сил. А в Чаплинке подтверждено уничтожение боеприпасов.
В город Новоайдар в Луганской области зафиксировано перемещение отдельных оккупационных подразделений из Херсонского направления.
В Запорожской области, в Пришибе, россияне хотят использовать местные предприятия для изготовления защитных конструкций. Их планируют брать для построения оборонительных рубежей в районе Михайловки.
Украинская авиация в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Наши подразделения ракетных войск и артиллерии за последние сутки поразили:
На недавно освобожденных территориях еще продолжаются стабилизационные меры. Однако правоохранители уже обнаружили камеры для пыток в Херсоне — классический почерк россиян. Смотри, что рассказали местные о пережитых ужасах оккупации.
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