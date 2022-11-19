Актуальная карта боевых действий в Украине 19 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинцы быстро и бережно отстраивают все, что россияне сумели разрушить своими циничными и жестокими обстрелами.

Но никогда в памяти не сотрутся страшные воспоминания, а руки убийц и палачей мирного населения никогда не отмоются от крови.

Наши защитники делают все возможное, чтобы ужасы войны как можно скорее остались в прошлом. Но прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 ноября 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские силы в восточной Херсонской области частично уязвимы к украинской кампании блокирования, которую ВСУ уже успешно использовали для освобождения западной части.

Российские источники утверждают, что украинские войска ведут контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная.

Захватчики продолжают наземные атаки в районе Бахмута, Авдеевки и юго-западнее Донецка.

Однако оккупационные власти сталкиваются с недовольными мобилизованными и низким моральным духом на передовой.

Между тем, ВСУ обстреливают российские военные средства и районы сосредоточения на восточном берегу Херсонской области и в тыловых районах Запорожской области.

Российские оккупанты уничтожают украинскую культуру на оккупированных Россией территориях.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 19 ноября 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:

пять ракетных ударов;

более десяти обстрелов из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает войну РФ против Украины.

На других направлениях россияне обстреляли:

на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Двуречная, Огурцово, Осиново, Старица, Хатнее и Фиголовка Харьковской области;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Двуречная, Огурцово, Осиново, Старица, Хатнее и Фиголовка Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка в Луганской и Колодязи и Торское Донецкой области;

и направлениях — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка в Луганской и Колодязи и Торское Донецкой области; на Бахмутском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Майорск, Раздоловка, Соледар, Яковлевка и Спорное Донецкой области;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Майорск, Раздоловка, Соледар, Яковлевка и Спорное Донецкой области; на Авдеевском направлении — из всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области;

направлении — из всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области; на Новопавловском направлении — из разнокалиберной артиллерии, по районам Богоявленки, Нескучного, Времовки, Угледара и Новополя в Донецкой области;

направлении — из разнокалиберной артиллерии, по районам Богоявленки, Нескучного, Времовки, Угледара и Новополя в Донецкой области; на Запорожском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Зализничное, Орехов, Щербаки и Павловка Запорожской области и Пречистовка — Донецкой;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Зализничное, Орехов, Щербаки и Павловка Запорожской области и Пречистовка — Донецкой; на Криворожском направлении — из артиллерии, в районе населенного пункта Милово Херсонской области;

направлении — из артиллерии, в районе населенного пункта Милово Херсонской области; на Херсонском направлении — из минометов и артиллерии, по районам населенных пунктов Антоновка, Белозерка, Николаевка, Одрадокаменка и Чернобаевка Херсонской области.

За предыдущие дни в Херсонской области, в городе Скадовск, россияне потеряли около 50 военных погибшими после удачной атаки украинских сил. А в Чаплинке подтверждено уничтожение боеприпасов.

В город Новоайдар в Луганской области зафиксировано перемещение отдельных оккупационных подразделений из Херсонского направления.

В Запорожской области, в Пришибе, россияне хотят использовать местные предприятия для изготовления защитных конструкций. Их планируют брать для построения оборонительных рубежей в районе Михайловки.

Украинская авиация в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии за последние сутки поразили:

два пункта управления;

девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;

два склада боеприпасов и железнодорожный мост.

На недавно освобожденных территориях еще продолжаются стабилизационные меры. Однако правоохранители уже обнаружили камеры для пыток в Херсоне — классический почерк россиян. Смотри, что рассказали местные о пережитых ужасах оккупации.

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