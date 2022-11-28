Україна

Втретє отримує поранення і щоразу повертається на фронт — військові про найгарячіші напрямки

Христина Венгеляускайте 28 Листопада 2022, 21:30
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