Поради

“Кохана людина у війську, а я — вдома. Як підтримувати стосунки та розуміти одне одного після війни?”

Відповідає
Юлія Чала
Юлія Чала

Психологиня та сексологиня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Грудня 2022, 18:00
Як спілкуватися з військовим
Фото: Pexels

Поради

“Кохана людина у війську, а я — вдома. Як підтримувати стосунки та розуміти одне одного після війни?”
Відповідає
Юлія Чала
Юлія Чала
Психологиня та сексологиня

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“Кохана людина у війську, а я — вдома. Як підтримувати стосунки та розуміти одне одного після війни?”
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Психологиня, арт-терапевтка

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телеведуча каналу СТБ

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Світлана Фус
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Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування
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