Після фронту люди повернуться додому зовсім іншими — як підтримувати ветеранів та військових

Кожен військовий(-а), який(-а) бере участь у бойових діях, через деякий час потребує комплексної реабілітації, щоб повернутись до повноцінного життя.

Адже на війні наші захисники стикаються з фізичним виснаженням, загостренням уже наявних хронічних захворювань, контузіями, психологічними та іншими проблемами. Усе це вимагає відповідного лікування та відновлення.

Директорка Центру психічного здоров’я та реабілітації ветеранів Лісова поляна МОЗ України Ксенія Возніцина розповіла Яні Брензей в ефірі телемарафону, як правильно підтримувати ветеранів після війни та спілкуватися з військовими.

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Як спілкуватись з ветеранами

По-перше, українці мають усвідомити, що з війни їхні знайомі, родичі та друзі повернуться не такими, якими вони були до цього. Не потрібно намагатись одразу залучити ветерана у своє цивільне життя, ніби й не було ніякої війни.

Дайте людині підтримку, щоб вона відчувала, що ви просто поруч, що ви її любите та поважаєте з усім її досвідом, — зазначає експертка.

Будьте поруч, коли людина захоче й буде готова поговорити про пережите. Не змушуйте людину ділитись особистим, не наполягайте на цьому, але й не зупиняйте, якщо вона все-таки відкрилась вам.

По-друге, час не лікує. Якщо людина протягом тривалого часу після повернення додому не робить жодних кроків назустріч соціалізації, то потрібно звернутись до фахівця.

По-третє, показуйте людині свою залученість та проявляйте емпатію до її почуттів. Не варто надмірно героїзувати військових, однак варто завжди діяти з позиції поваги та вдячності нашим захисникам за їхню роботу.

По-четверте, не бійтесь долучатись до психологічних курсів та груп підтримки для родичів військових. Вони зараз є як офлайн, так і онлайн у вільному доступі. Такі ініціативи значно допоможуть зрозуміти ветеранів, їхній стан та поведінку, а також як з ними варто комунікувати.

Війна змінила сімейні уклади українців: тепер більшість жінок змушені перебирати на себе обов’язки і мами, і тата, якщо чоловік служить на фронті, і навпаки. Читай, як спілкуватись з військовим після повернення додому.

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