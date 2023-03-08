Психологія

Після фронту люди повернуться додому зовсім іншими — як підтримувати ветеранів та військових

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Березня 2023, 17:00
Як спілкуватись з військовими та ветеранами - практичні поради
Фото: Національна гвардія України

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