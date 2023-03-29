Україна

Найстрашніша зима вже позаду, але небезпека не зникла. Як на Запоріжжі виживають під обстрілами

Андрій Почтєв 29 Березня 2023, 21:00

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Обстріл Запоріжжя

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