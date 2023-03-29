Найстрашніша зима вже позаду, але небезпека не зникла. Як на Запоріжжі виживають під обстрілами

Найстрашніша для них зима вже позаду. Утім, небезпека нікуди не поділась, бо обстріли не вщухають.

Селище Степногірськ неподалік Запоріжжя — за лічені кілометри від лінії фронту. Від самого початку великої війни воно виживає без водопостачання, аптек та швидкої допомоги.

Селище міського типу Степногірськ залишилось без питної води. Тому що наші свердловини перебувать на окупованій території. Як нам відомо, вони зруйновані на сьогодні повністю. І свердловини, і насосна станція, — розповідає голова Степногірської селищної ради Ірина Кондратюк.

Та люди, що лишаються під бомбами росіян та ще й з дітьми, не бажають виїжджати. Дивись, як вони виживають.

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