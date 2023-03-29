Білогорівка тепер — один з чотирьох найбільших епіцентрів боїв: карта бойових дій в Україні 29 березня в режимі онлайн

Епіцентри найзапекліших боїв на карті бойових дій змінюються непомітно для звичайного ока. Однак завжди відчутні для кожного, хто їх творить.

Українські захисники та захисниці щоденно знаходять у собі сили, аби вистояти проти ворожого залізяччя, яке несе лише біль та руйнування. Та тільки мужність наших воїнів змушує його зупинитись на лінії зіткнення та не просуватись далі.

І кожна мінімальна зміна чи така незвична стабільність на картах досить часто дається чималою кров’ю, якою й окроплюється свобода.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російське військове керівництво, ймовірно, залучило обмежені високоякісні елементи групи Вагнера до наступу на Авдіївку. Можливо, це зробили для посилення останніх обмежених тактичних успіхів у цьому районі.

Водночас російська влада продовжує формувати нові добровольчі батальйони, підпорядковані нерегулярним формуванням.

Крім того, експерти висувають припущення, що Росія все частіше розгортає елементи звичайних формувань по частинах уздовж усієї лінії фронту, зокрема й на Півдні України.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 29 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав 11 авіаційних та два ракетні удари, здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. Внаслідок ракетного удару 28 березня по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці.

Завдяки професійним і злагодженим діям протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито 24 атаки противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ РФ. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Білопілля і Волфине Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка та Строївка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Білогорівка, Верхньокам’янське та Берестове.

Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка, Берестове Харківської області, Невське, Кузьмине, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника.

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське та Озарянівка Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Шуми та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Первомайське, Мар’їнка Донецької області, успіху не мав.

Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Новосілка, Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони України за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також склад боєприпасів.

В Україні триває мобілізація. В інтернеті є багато фейків щодо того, як вона проходить. Найпоширеніший з них: після вручення повістки відразу відправлять на фронт. Читай, що насправді відбувається після вручення повістки.

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