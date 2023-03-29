Белогоровка теперь — один из четырех самых больших эпицентров боев: карта боевых действий в Украине 29 марта в режиме онлайн

Эпицентры самых яростных боев на карте боевых действий меняются незаметно для обычного глаза. Однако всегда ощутимы для каждого, кто их cоздает.
Украинские защитники ежедневно находят в себе силы, чтобы выстоять против вражеского железа, которое несет только боль и разрушение. Но мужество наших воинов заставляет его остановиться на линии столкновения и не продвигаться дальше.
И каждое минимальное изменение или такая необычная стабильность на картах довольно часто даются немалой кровью, которой и окропляется свобода.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российское военное руководство предположительно привлекло ограниченные высококачественные элементы группы Вагнера к наступлению на Авдеевку. Возможно, это было сделано для усиления последних ограниченных тактических успехов в этом районе.
В то же время российские власти продолжают формировать новые добровольческие батальоны, подчиненные нерегулярным формированиям.
Кроме того, эксперты предполагают, что Россия все чаще разворачивает элементы обычных формирований по частям вдоль всей линии фронта, в том числе на Юге Украины.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес 11 авиационных и два ракетных удара, совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения. В результате ракетного удара 28 марта по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области пострадали гражданские люди, повреждены частные дома.
Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.
В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.
Благодаря профессиональным и слаженным действиям, в течение суток подразделениями Сил обороны Украины были отражены 24 атаки противника на указанных направлениях.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск РФ. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.
В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Белополье и Волфино Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Червоная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка и Строевка Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Белогоровка, Верхнекаменское и Берестовое.
Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Ольшана, Кисловка, Берестово Харьковской области, Невское, Кузьмино, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Однако наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника.
На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Однако наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника.
За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Ивановское и Озаряновка Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Шумы и Майорск Донецкой области.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Степное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел.
Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Острое, Георгиевка, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Марьинка, Победа, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоселка, Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, Антоновка Херсонской области и Херсон.
Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также склад боеприпасов.
В Украине продолжается мобилизация. В интернете много фейков по поводу того, как она проходит. Самый распространенный из них: после вручения повестки сразу отправят на фронт. Читай, что на самом деле происходит после вручения повестки.
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