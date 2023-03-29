Белогоровка теперь — один из четырех самых больших эпицентров боев: карта боевых действий в Украине 29 марта в режиме онлайн

Эпицентры самых яростных боев на карте боевых действий меняются незаметно для обычного глаза. Однако всегда ощутимы для каждого, кто их cоздает.

Украинские защитники ежедневно находят в себе силы, чтобы выстоять против вражеского железа, которое несет только боль и разрушение. Но мужество наших воинов заставляет его остановиться на линии столкновения и не продвигаться дальше.

И каждое минимальное изменение или такая необычная стабильность на картах довольно часто даются немалой кровью, которой и окропляется свобода.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российское военное руководство предположительно привлекло ограниченные высококачественные элементы группы Вагнера к наступлению на Авдеевку. Возможно, это было сделано для усиления последних ограниченных тактических успехов в этом районе.

В то же время российские власти продолжают формировать новые добровольческие батальоны, подчиненные нерегулярным формированиям.

Кроме того, эксперты предполагают, что Россия все чаще разворачивает элементы обычных формирований по частям вдоль всей линии фронта, в том числе на Юге Украины.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес 11 авиационных и два ракетных удара, совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения. В результате ракетного удара 28 марта по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области пострадали гражданские люди, повреждены частные дома.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям, в течение суток подразделениями Сил обороны Украины были отражены 24 атаки противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск РФ. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Белополье и Волфино Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Червоная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка и Строевка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Белогоровка, Верхнекаменское и Берестовое.

Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Ольшана, Кисловка, Берестово Харьковской области, Невское, Кузьмино, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Однако наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника.

За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Ивановское и Озаряновка Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Шумы и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Степное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Острое, Георгиевка, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Марьинка, Победа, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоселка, Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также склад боеприпасов.

В Украине продолжается мобилизация. В интернете много фейков по поводу того, как она проходит. Самый распространенный из них: после вручения повестки сразу отправят на фронт. Читай, что на самом деле происходит после вручения повестки.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!