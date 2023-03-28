Мобилизация в Украине: что происходит после вручения повестки

В Украине продолжается мобилизация. В интернете есть много фейков по поводу того, как она проходит. Самый распространенный из них: после вручения повестки сразу отправят на фронт. Следует запомнить, что так не происходит!

В Военном телевидении рассказали, как проходит мобилизация в Украине, как проходит медкомиссия и кого могут призвать.

Как вручают повестки

Начальник мобилизационного отделения Дарницкого района ТЦК в Киеве Владимир Новосядлый объясняет: работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки получают конкретные адреса военнообязанных с соответствующими специализациями, которые сейчас необходимы для пополнения рядов ВСУ и подлежат вызову в ТЦК.

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Определяется категория военнообязанных, подлежащих вызову, в зависимости от этого формируют предложения касательно совершения уведомлений.

Они утверждаются распоряжением начальника ТЦК, — говорит Новосядлый.

Что происходит после вручения повестки

После того как военнообязанный получил повестку, он должен явиться в Территориальный центр комплектации в указанное время. Важно понимать, что после вручения поездки не отправят сразу на фронт. Это лишь призыв явиться для того, чтобы сверить данные и документы.

Какие документы нужно иметь с собой:

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

медицинские документы;

удостоверение водителя (при наличии);

информацию об образовании;

документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью.

В Территориальном центре комплектации военнообязанного отправляют в соответствующий кабинет мобилизационного отделения по его званию. Рядовых, сержантов или старшин направляют в один кабинет, офицеров — в другой. Уже там сверяют документы.

Новосядлый объясняет, что часто военнообязанные сами не предоставляют информацию об изменении их учетных данных, например о рождении ребенка. Также могут не предоставлять информацию о том, что учатся в ВУЗе. А студенты дневной формы имеют отсрочку.

Сообщать об изменении учетных данных — обязанность военнообязанного. Такую информацию нужно подавать каждые пять лет.

За это нарушение предусмотрена административная ответственность — штраф в размере 850-1800 грн.

Как проходит ВВК

После проверки документов военнообязанного направляют на прохождение военно-врачебной комиссии. Следует пройти окулиста, хирурга, невропатолога, терапевта, стоматолога, при необходимости могут добавить в перечень врачей узких специальностей.

Согласно с заключением ВВК, принимают решение касательно военнообязанного: годен, ограниченно годен или негоден.

После того как военнообязанный получил заключение от ВВК, он возвращается в мобилизационный отдел, где ему предлагают пройти учения в учебных центрах.

Также военнообязанные должны пройти тест Адаптивность 200. Они должны ответить на 200 вопросов, которые помогут определить уровень стрессоустойчивости, коммуникационных способностей, социализации.

Человека, который не проходит этот тест, не рекомендуют к военной службе.

Важно! Даже после сверки документов, прохождения ВВК и психологического теста военнообязанного не отправят сразу в бой. Он должен пройти учения, только после этого могут отправить на позиции.

Ранее мы рассказывали, что делать, если повестку вручили на улице.

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