Как выглядят повестки нового образца: три основных изменения

Страна должна понимать свой ресурсный потенциал, поэтому важно, чтобы военнообязанные не уклонялись от повесток и приходили в военкоматы.

С нового года контроль за взятием на учет усилится и улучшится обмен данными между органами власти, реестрами и работодателями подлежащих учету людей.

В Украине уже начали выдавать повестки нового образца для первичного оповещения. Как они отличаются от предыдущих и что нового появилось, рассказал начальник Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Игорь Гусев.

Сейчас также смотрят

Какие три главные изменения в новых повестках

Первый пункт, изменившийся в повестке нового образца, — это название для военкоматов. Теперь вместо военных комиссариатов — территориальные центры (ТЦК и СП).

Вторым пунктом является увеличение списка документов, которые нужно взять с собой. К паспорту, военному билету и приписному теперь нужно брать еще и идентификационный код.

Третий пункт — добавление упоминания о законодательной ответственности, если военнообязанный не явится за повесткой в определенное время без уважительной причины.

В прошлой формулировке было ясно указано, что если человек не прибудет, то будет подлежать административному наказанию.

Однако, отметил Игорь Гусев, это юридически неправильно, потому что есть разные обстоятельства, в том числе и определенные законодательством, по которым человек может не прибыть в территориальный центр.

Сейчас все четко детализировали, поэтому если лицо не явилось без уважительных причин, то его ждет ответственность согласно требованиям действующего законодательства.

Относительно повесток с просьбой явиться в военные центры, они остались без изменений.

О том, какая именно ответственность ожидает военнообязанного, который не явился в военкомат после получения повестки, мы рассказали в нашем материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.