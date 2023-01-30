Як виглядають повістки нового зразка: три основні зміни

Країна має розуміти власний ресурсний потенціал, тому важливо, щоб військовозобов’язані не ухилялися від повісток та приходили до військкоматів.

З нового року контроль за взяттям на облік посилиться та покращиться обмін даними між органами влади, реєстрами та працедавцями людей, які підлягають обліку.

Відтак в Україні вже почали видавати повістки нового зразка для первинного оповіщення. Як вони відрізняються від попередніх та що нового з’явилося, розповів начальник Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв.

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Які три головні зміни в нових повістках

Перший пункт, який змінився у повістці нового зразка, — це назва для військкоматів. Тепер замість військових комісаріатів — територіальні центри (ТЦК та СП).

Другим пунктом є збільшення переліку документів, які потрібно взяти з собою. До паспорта, військового квитка та приписного тепер треба брати ще й ідентифікаційний код.

Третій пункт — додавання згадки про законодавчу відповідальність, якщо військовозобов’язаний не з’явиться по повістку у визначений час без поважної причини.

У попередньому формулюванні було чітко вказано, що якщо людина не прибуде до військкомату, то підлягатиме адміністративному покаранню.

Однак, зазначив Ігор Гусєв, це юридично неправильно, тому що є різні обставини, зокрема й визначені законодавством, за яких людина може не прибути до територіального центру.

Наразі все чітко деталізували, тож якщо особа не з’явилася без поважних причин, то на неї чекає відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства.

Щодо повісток із проханням з’явитися до військових центрів, то вони залишились без змін.

Про те, яка саме відповідальність чекає на військовозобов’язаного, який не з’явився до військкомату після отримання повістки, ми розповіли у нашому матеріалі.

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