Україна

Де і як роздають повістки в Україні — законність процесу і що робити далі

Христина Величанська 24 Січня 2023, 13:00

Більше відео
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 24 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:52:02
Зустріч Володимира Зеленського та Бориса Джонсона з українськими студентами
З гумором, але на серйозні теми! Про що говорили Борис Джонсон та Володимир Зеленський з українськими студентами
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 23 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:06:04
День Соборності України: привітання Володимира Зеленського
Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина! Привітання Володимира Зеленського з Днем Соборності України
Дивитись більше

Останні відео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал

Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:07:15
Де роздають повістки в Україні: законність і що робити далі
Де і як роздають повістки в Україні — законність процесу і що робити далі
0:05:59
Чому Німеччина блокує передачу танків Леопард Україні
Танкове питання: чому Німеччина блокує передачу Леопардів Україні та чи вдасться змінити її думку
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 24 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:52:02
Зустріч Володимира Зеленського та Бориса Джонсона з українськими студентами
З гумором, але на серйозні теми! Про що говорили Борис Джонсон та Володимир Зеленський з українськими студентами
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 23 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:06:07
Живий ланцюг 1990 рік: як це було насправді розповідає Богдан Горинь
Живий ланцюг, що об’єднав Україну: колишній дисидент згадує, як це було
0:06:04
День Соборності України: привітання Володимира Зеленського
Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина! Привітання Володимира Зеленського з Днем Соборності України
0:03:40
Гуртожиток Львівщина
Це не просто гуртожиток — це шанс на життя без обстрілів. Як Львівщина допомагає переселенцям
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 22 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Читати далі
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
Чому Німеччина блокує передачу танків Леопард Україні
Читати далі
Танкове питання: чому Німеччина блокує передачу Леопардів Україні та чи вдасться змінити її думку

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь