Де і як роздають повістки в Україні — законність процесу і що робити далі

Українськими Telegram-каналами ширяться відео, як у супермаркетах, на заправках чи в кафе вручають повістки чоловікам. Різні фейкові спільноти публікують повідомлення про чергову хвилю мобілізації в Україні. Дивись у сюжеті, як і де роздають повістки та що робити, якщо її отримав(-ла)?

Як роздають повістки в Україні

Вони зустрічають чоловіків у дворах, на заправках, біля торгових центрів і, звісно, обходять квартири та приватні будинки. Уже кілька тижнів соцмережі рясніють повідомленнями, як усією країною військові масово вручають повістки.

Це Закарпаття, вечорами місцевих чоловіків відчутно поменшало у кафе та барах. Бо військові спільно з поліцією почали влаштовувати рейди по закладах.

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Вони заходять, представляються, підходять до гостей. Перевіряють документи. Ну і залежно від того, чи підлягає людина мобілізації, чи ні, все спокійно в принципі, — розповідає співвласниця бару Світлана Ковшун.

Під час святкування дня народження товариша Григорія запросили до військкомату. Він не пручався і не протестував. За тиждень чоловік уже проходив медкомісію.

Я вважаю, обов’язок кожного — відмітитися у військкоматі. Там вирішать, ви потрібні їм чи ні, але з’являтися у військкомат не страшно, це потрібно, — каже черкащанин Григорій Козуб.

Але так вважають не всі. Доходить і до лайки, і мало не до бійки. Буває, працівники центрів комплектування та соцпідтримки силою вантажать чоловіків до мікроавтобусів. Чоловіка зупинили, щоб перевірити, чи перебуває він на військовому обліку, пояснюють в оперативному командуванні Південь.

Кажуть, цивільний почав принижувати працівників військкомату, за це його силоміць доправили для перевірки даних. Ухилянт таки отримав повістку, а щодо дій військових уже проводять службову перевірку.

Про створення резерву особового складу

Начальниця об’єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони Півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала напругу в суспільстві:

Не хочу виправдовувати неправомірні дії військових, якщо вони піддаються емоціям і створюють певне напруження в суспільстві. Але закликаю всіх не піддаватися на те саме вороже ІПСО і розганяння ситуації.

Фахівці просять не сіяти паніку, адже це не чергова хвиля мобілізації. Бо з 24 лютого, відколи діє воєнний стан, вона і не припинялась. Скільки людей потрібно для захисту країни — наразі військова таємниця.

Але раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що доручив військовому командуванню України створити резерв особового складу, бо бійцям на фронті треба перепочити:

Якщо чесно, я не зовсім можу детально говорити про те, як проходять ті чи інші кроки, мобілізаційні процеси. Вони є, вони повинні бути, вони дуже потрібні. Але дійсно в цілому дефіцит, ми ж знаємо, що люди не просто важливі, а найважливіше — це люди.

Чисельність війська в Росії

Військові експерти нагадують: Росія з вересня не припиняє мобілізацію, робить це приховано, щоб не створювати паніки в інформаційному просторі. 300 тисяч мобілізованих уже поповнили армію ворога.

За моїми підрахунками десь до 700 тисяч людей вони можуть поставити у стрій. Московський режим за своє існування буде битися на смерть і буде кидати колосальні людські масиви на перемелювання в Україні, — каже військовий експерт Петро Черник.

Перемога на полі бою, очевидно, вирішуватиметься уже весною. А для цього потрібні не лише нова зброя і техніка, потрібно поповнювати резерви. Важливий і час, щоб мобілізовані встигли пройти навчання й опинитись на фронті готовими до бою.

Cекретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко:

Кількість завжди гірша за якість, тому ми маємо взяти військовослужбовців, навчити їх, і тільки тоді можемо говорити про контрнаступ. Ми розуміємо, що багато кадрових частин зазнали втрат, так чи інакше, і нам потрібно їх поповнювати.

Де роздають повістки

Експерти нагадують, що повістки видають з метою уточнення даних про військовозобов’язаного. Особливо гостро ця потреба виникла через те, що громадяни, змінюючи місце проживання через бойові дії, не стають на військовий облік.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, як це відбувається:

Якщо людина змінює місце проживання, вона має стати на військовий облік, і ця діяльність здійснюється і органами місцевого самоврядування, і підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами.

Закон дозволяє вручення повісток у будь-яких громадських місцях, до того ж представники військкомату можуть працювати спільно з поліцією. Останні можуть видавати повістки і самостійно.

Законними є і покарання: за ігнорування повістки — штраф від 3 до 5 тис. грн. За ухилення від мобілізації — кримінальна відповідальність. Утім військовозобов’язаним все ж треба пам’ятати свої права.

Неправомірне вручення повісток

Мережею почали ширитися відео, як комунальники та працівники військкоматів неправомірно лишають повістки. Юридичної сили таке інформування немає, кажуть фахівці. Повістку військові повинні вручити людині особисто в руки.

Кидати в пошту — неправильно, там має бути підпис, що її отримали, і вписані дані. На повістці має бути печатка, підпис керівника відповідного ТЦК, особисті дані отримувача, які треба перевірити, ознайомитися, повістка має бути встановленого зразка.

Тим часом ті, хто боронять Україну на фронті, наголошують, що мобілізації соромно уникати, коли на кону вирішальна битва з ворогом. Тож варто не ховатися від комісарів, а готуватися захищати країну.

Для того, щоб їх навчити, щоб вони були готові, коли треба буде воювати за свою землю. Як вас можна навчити і підготувати, коли ви не хочете йти? — питає військовослужбовець на псевдо Хан.

Раніше ми розповідали про правила вручення повістки під час війни.

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