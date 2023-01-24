Где и как раздают повестки в Украине — законность процесса и что делать дальше

Украинскими Telegram-каналами распространяются видео, как в супермаркетах, на заправках или в кафе вручают повестки мужчинам. Разные фейковые группы публикуют сообщения об очередной волне мобилизации в Украине. Смотри в сюжете, как и где раздают повестки и что делать, если ее получил(-а)?

Как раздают повестки в Украине

Они встречают мужчин во дворах, на заправках, возле торговых центров и, конечно, обходят квартиры и частные дома. Уже несколько недель соцсети пестрят сообщениями, как по всей стране военные массово вручают повестки.

Это Закарпатье, вечерами местных мужчин ощутимо стало меньше в кафе и барах. Потому что военные совместно с полицией начали устраивать рейды по заведениям.

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Они заходят, представляются, подходят к гостям. Проверяют документы. Ну и в зависимости от того, подлежит ли человек мобилизации или нет, все спокойно в принципе, — рассказывает совладелица бара Светлана Ковшун.

Во время празднования дня рождения товарища Григория пригласили в военкомат. Он не сопротивлялся и не протестовал. Через неделю мужчина уже проходил медкомиссию.

Я считаю, что обязанность каждого отметиться в военкомате. Там решат, вы нужны им или нет, но явиться в военкомат не страшно, это необходимо, — говорит житель Черкасс Григорий Козуб.

Но так считают не все. Доходит и до ругани, и чуть ли не до драки. Бывает работники центров комплектования и соцподдержки силой грузят мужчин в микроавтобусы. Мужчину остановили, чтобы проверить, стоит ли он на военном учете, — объясняют в оперативном командовании Юг.

Говорят, гражданский начал унижать работников военкомата, за это его насильно доставили для проверки данных. Уклоняющийся получил повестку, а относительно действий военных уже проводят служебную проверку.

О создании резерва личного состава

Начальница объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала напряжение в обществе:

Не хочу оправдывать неправомерные действия военных, если они поддаются эмоциям и создают определенное напряжение в обществе. Но призываю всех не поддаваться на то же враждебное ИПСО и разгон ситуации.

Специалисты просят не сеять панику, ведь это не очередная волна мобилизации. Потому что с 24 февраля, с тех пор как действует военное положение, она и не прекращалась. Сколько людей нужно для защиты страны — сейчас военная тайна.

Но ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что поручил военному командованию Украины создать резерв личного состава, потому что бойцам на фронте нужно отдохнуть.

Если честно, я не совсем могу подробно говорить о том, как проходят те или иные шаги, мобилизационные процессы, они есть, они должны быть, они очень нужны. Но действительно в целом дефицит, мы же знаем, что люди не просто важны, а самое важное — это люди.

Численность войска в России

Военные эксперты напоминают, что Россия с сентября не прекращает мобилизацию, делает это скрыто, чтобы не создавать паники в информационном пространстве. 300 тысяч мобилизованных уже пополнили армию врага.

По моим подсчетам где-то до 700 тысяч человек они могут поставить в строй. Московский режим за свое существование будет биться насмерть и будет бросать колоссальные человеческие массивы на перемалывание в Украине, — говорит военный эксперт Петр Черник.

Победа на поле боя, очевидно, будет решаться уже весной. А для этого необходимо не только новое оружие и техника, нужно пополнять резервы. Важно и время, чтобы мобилизованные успели пройти обучение и оказаться на фронте готовыми к бою.

Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко:

Количество всегда хуже качества, поэтому мы должны взять военнослужащих, научить их, и только тогда можем говорить о контрнаступлении. Мы понимаем, что многие кадровые части несут потери, так или иначе, и нам нужно их пополнять.

Где раздают повестки

Эксперты напоминают, что повестки выдают с целью уточнения данных о военнообязанном. Особенно остро эта потребность возникла из-за того, что граждане, меняя место жительства из-за боевых действий, не становятся на военный учет.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил, как это происходит:

Если человек меняет место жительства, он должен стать на военный учет, и эта деятельность осуществляется и органами местного самоуправления, и предприятиями, учреждениями, организациями, учебными заведениями.

Закон разрешает вручение повесток в любых общественных местах. К тому же представители военкомата могут работать совместно с полицией, последние могут выдавать повестки и самостоятельно.

Законны и наказания: за игнорирование повестки — штраф от 3 до 5 тыс. грн. За уклонение от мобилизации уголовная ответственность. Впрочем, военнообязанным все же надо помнить свои права.

Неправомерное вручение повесток

По сети начали распространяться видео, как коммунальщики и работники военкоматов неправомерно оставляют повестки. Юридической силы такого информирования нет, говорят специалисты. Повестку военные должны вручить человеку лично в руки.

Бросать в почту — неправильно, там должна быть подпись, что ее получили, и вписанные данные. На повестке должна быть печать, подпись руководителя соответствующего ТЦК, личные данные получателя, которые следует проверить, ознакомиться, повестка должна быть установленного образца.

Тем временем те, кто защищают Украину на фронте, подчеркивают, что мобилизации стыдно избегать, когда на кону решающая битва с врагом. Так что стоит не прятаться от комиссаров, а готовиться защищать страну.

Для того чтобы их научить, чтобы они были готовы, когда нужно будет воевать за свою землю. Как вас можно научить и подготовить, когда вы не хотите идти? — спрашивает военнослужащий с позывным Хан.

Ранее мы рассказывали о правилах вручения повестки во время войны.

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