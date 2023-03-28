Мобілізація в Україні: що відбувається після вручення повістки

В Україні триває мобілізація. В інтернеті є багато фейків щодо того, як вона проходить. Найпоширеніший з них: після вручення повістки відразу відправлять на фронт. Треба запам’ятати, що так не відбувається!

У Військовому телебаченні розповіли, як відбувається мобілізація в Україні, як проходить медкомісія та кого можуть призвати.

Як вручають повістки

Начальник мобілізаційного відділення Дарницького району ТЦК в Києві Володимир Новосядлий пояснює: працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки отримують конкретні адреси військовозобов’язаних з відповідними спеціалізаціями, які зараз необхідні для поповнення лав ЗСУ і підлягають виклику до ТЦК.

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Визначається категорія військовозобов’язаних, які підлягають виклику, залежно від цього формують пропозиції щодо здійснення оповіщень.

Вони затверджуються розпорядженням начальника ТЦК, — каже Новосядлий.

Що відбувається після вручення повістки

Після того як військовозобов’язаний отримав повістку, він має з’явитися до Територіального центру комплектації у зазначений час. Важливо розуміти, що після вручення поїздки не відправлять відразу на фронт. Це лише заклик з’явитися для того, щоб звірити дані та документи.

Які документи треба мати з собою:

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

медичні документи;

посвідчення водія (за наявності);

інформацію про освіту;

документи про склад сім’ї, наявність дітей чи догляд за особами з інвалідністю.

У Територіальному центрі комплектації військовозобов’язаного відправляють до відповідного кабінету мобілізаційного відділку за його званням. Рядових, сержантів чи старшин направляють до одного кабінету, офіцерів — до іншого. Уже там звіряють документи.

Новосядлий пояснює, що часто військовозобов’язані самі не надають інформацію про зміну їх облікових даних, наприклад, про народження дитини. Також можуть не надавати інформацію про те, що навчаються у ЗВО. А студенти денної форми мають відтермінування.

Повідомляти про зміну облікових даних — обов’язок військовозобов’язаного. Таку інформацію треба подавати кожні п’ять років.

За це порушення передбачена адміністративна відповідальність — штраф у розмірі 850-1800 грн.

Як проходить ВЛК

Після перевірки документів військовозобов’язаного направляють на проходження військово-лікарської комісії. Треба пройти окуліста, хірурга, невропатолога, терапевта, стоматолога, за необхідності можуть додати до переліку лікарів вузьких спеціальностей.

Згідно з висновками ВЛК, ухвалюють рішення щодо військовозобов’язаного: придатний, обмежено придатний чи непридатний.

Після того як військовозобов’язаний отримав висновок від ВЛК, він повертається до мобілізаційного відділу, де йому пропонують пройти вишкіл у навчальних центрах.

Також військовозобов’язані мають пройти тест Адаптивність 200. Вони мають відповісти на 200 питань, що допоможе визначити рівень стресостійкості, комунікаційних здібностей, соціалізації.

Людину, яка не проходить цей тест, не рекомендують до військової служби.

Важливо! Навіть після звірки документів, проходження ВЛК та психологічного тесту військовозобов’язаного не відправлять відразу у бій. Він має пройти вишкіл, лише після цього можуть відправити на позиції.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо повістку вручили на вулиці.

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