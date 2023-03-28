Україна

Мобілізація в Україні: що відбувається після вручення повістки

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Березня 2023, 19:00
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