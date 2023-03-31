Щойно навіжених загарбників відженуть — місто оживе! Як виживає майже знищений Оріхів

Містечко Оріхів на Запоріжжі відродиться, щойно від нього відженуть навіжених росіян. У це вірять місцеві мешканці.

Розорений війною Оріхів, де вже не лишилось живого місця, росіяни не полишають у спокої. Днями вгатили по середмістю з установок С-300.

Я втретє забиваю вікна, двері. Вилітає це втретє. Розбомбили повністю квартиру. Там нічого живого нема, — розповідає житель Оріхова Федір Микитович.

Уже понад рік Оріхів чинить відчайдушний спротив окупантам і став для них кісткою в горлі. Втім, і самі місцеві потерпають без світла, газу й води. Та все ж оріхівці призвичаїлися до труднощів.

Зараз також дивляться

Місто має жити. Я кажу, як тільки оцих “свинособак” звідси відженуть, я вам даю гарантію, протягом місяця місто оживе, — розповідає житель міста Віталій Пиляй.

Найстрашніша зима вже позаду, але небезпека не зникла. Як на Запоріжжі виживають під обстрілами, дивись у нашому матеріалі.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!