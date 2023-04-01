Враг атакует Шахедами и разворачивает мобилизацию: карта боевых действий в Украине 1 апреля в режиме онлайн

Воспоминания о родном доме и протоптанных к нему тропинках сменились на боль от мыслей о том, что его может больше не существовать, и постоянный мониторинг карты боевых действий.

И каждый день каждому украинцу приходится пробегать свой марафон и проходить через собственную борьбу, чтобы в конце концов вернуться домой.

А каждое малейшее движение ведет Украину к победе и свободному будущему для следующих поколений.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что РФ планирует призвать 147 тысяч россиян к службе в армии.

В то же время эксперты предполагают, что, вероятно, мобилизованные не будут участвовать в боевых действиях в Украине из-за опасений Путина разрушить свой режим.

— Но начало нового призыва, даже с несколько увеличенным количеством призывников, может фактически снизить потенциал России для подготовки резервистов и другого персонала, набранного с помощью криптомобилизационных кампаний.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес пять ракетных и 12 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Не имея желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично терроризировать мирных граждан нашей страны. Так 31 марта РФ нанесла очередной ракетный удар по гражданским объектам города Запорожья и других населенных пунктов Украины, применив баллистические ракеты.

Для авиационных ударов противник также задействовал шесть ударных БПЛА типа Shahed-136, которые были уничтожены нашими защитниками.

Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За сутки подразделениями Сил обороны Украины было отражено более 30 атак противника. Самыми ожесточенными остаются бои за населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Барановка Черниговской области, Сосновка, Волфино, Кондратовка, Новониколаевка, Поповка, Александровка Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Глубокое, Бочково и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Каменка, Фиголовка, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенных пунктов Макеевка, Кременная, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого столкновения. А именно Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль. За сутки противник обстрелял населенные пункты Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и Первомайское, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии, обстрелял населенные пункты Водяное, Угледар, Великая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции в фортификационном отношении.

Обстрелял, в частности, населенные пункты Времовка, Новоселка Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, а также Херсон.

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, два зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Артиллеристы 67-й бригады украинского добровольческого корпуса сейчас защищают подступы к Бахмуту и ​​уничтожают оккупантов в направлении Ягодного. Интересно, как это происходит? Тогда смотри: артиллеристы под Бахмутом показали свою работу.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!