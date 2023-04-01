Україна

Ворог атакує Шахедами та розгортає мобілізацію: карта бойових дій в Україні 1 квітня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 01 Квітня 2023, 08:00
Карта бойових дій в Україні

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