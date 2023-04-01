Ворог атакує Шахедами та розгортає мобілізацію: карта бойових дій в Україні 1 квітня в режимі онлайн

Спогади про рідний дім та протоптані до нього стежини змінились на біль від думок про те, що його може більше не існувати, та постійний перегляд карти бойових дій.

І щодня кожній людині доводиться пробігати свій марафон та проходити через власну боротьбу, аби зрештою повернутись додому.

А кожен найменший рух веде Україну до перемоги та вільного майбутнього для наступних поколінь.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що РФ планує призвати 147 000 росіян до служби в армії.

Водночас експерти припускають, що, ймовірно, мобілізовані не братимуть участь у бойових діях в Україні через побоювання Путіна зруйнувати свій режим.

— Та початок нового призову, навіть із дещо збільшеною кількістю призовників, може фактично зменшити потенціал Росії для підготовки резервістів та іншого персоналу, набраного за допомогою криптомобілізаційних кампаній.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав п’яти ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно тероризувати мирних громадян нашої країни. Так 31 березня РФ завдала чергового ракетного удару по цивільних об’єктах міста Запоріжжя та інших населених пунктів України, застосувавши балістичні ракети.

Для авіаційних ударів противник також залучив шість ударних БПЛА типу Шахед-136, які були знищені нашими захисниками.

Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 30 атак противника. Найзапеклішими залишаються бої за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Баранівка Чернігівської області, Соснівка, Волфине, Кіндратівка, Новомиколаївка, Попівка, Олександрівка Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Бочкове та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Синьківка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Макіївка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення. А саме Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Протягом доби противник обстріляв населені пункти Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та Первомайське, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог активно застосовував БПЛА для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Велика Новосілка, Красногорівка та Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції у фортифікаційному відношенні.

Обстріляв, зокрема, населені пункти Времівка, Новосілка Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області, а також Херсон.

Авіація Сил оборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, два зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.

Артилеристи 67-ї бригади українського добровольчого корпусу зараз боронять підступи до Бахмуту та знищують окупантів у напрямку Ягідного. Цікаво, як це відбувається? Тоді дивись: артилеристи під Бахмутом показали свою роботу.

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