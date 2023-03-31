Україна

Інтенсивність боїв дуже висока — артилеристи під Бахмутом показали свою роботу

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 31 Березня 2023, 18:00

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