Інтенсивність боїв дуже висока — артилеристи під Бахмутом показали свою роботу

Артилеристи 67 бригади українського добровольчого корпусу зараз боронять підступи до Бахмуту та знищують окупантів у напрямку Ягідного.

До цього вони працювали на інших місцях і пройшли навчання у Німеччині. Бійці розповіли про роботу зі зброєю західного зразка.

За словами військових, яка б техніка не була — радянська чи сучасна західна — все одно в артилерії найбільшу роль відіграє майстерність та професійність навідників. Хоча американська установка М119 все ж надійніша за старі радянські аналоги.

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Ми зараз набагато більше працюємо, ніж влітку на Соледарі та Бахмуті. У процесі експлуатації технічно краще М119. Інтенсивність боїв дуже висока. Ми кожного дня вистрілюємо багато снарядів.

Звичайно, нам хочеться більше. На жаль, лімітовано дають нам снаряди. Буде більше снарядів — будемо бити москалів ще більше, — каже артилерист з позивним Отто.

Його підрозділ працює по ворожій піхоті, будівлях та техніці, що стоїть, та ставить усе нові й нові рекорди по знищенню противника.

Штурм позицій ворога — це важливий елемент ведення бою в місті. Тому наші військові постійно тренуються, щоб швидко та з меншими втратами звільняти українські населені пункти. Дивись, як це відбувається.

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