Як відбувається штурм позицій ворога — інструктор ЗСУ розкрив деталі

Штурм будівлі — це важливий елемент ведення бою в місті.

Саме тому наші військові постійно тренуються, щоб швидко та з меншими втратами звільняти українські міста та села.

Зараз вчимо людей, щоб вони з індивідуальними навичками розуміли, що противник також може здійснювати вогневі засідки та маневри з флангу.

Стараємось вчити людей, щоб вони могли відпрацьовувати, реагувати та здійснювати контрнаступ, — розповідає військовослужбовець ЗСУ Іван.

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Тож вони постійно вдосконалюють свої навички, щоб довести їх до автоматизму.

В Україні триває мобілізація. В інтернеті є багато фейків щодо того, як вона проходить. Найпоширеніший з них: після вручення повістки відразу відправлять на фронт. Читай, що насправді відбувається після вручення повістки.

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