Стратегічне місто як для українців, так і для росіян — навіщо та як окупанти штурмують Авдіївку

З початку повномасштабного вторгнення росіяни намагаються захопити Авдіївку — промислове місто, розташоване за 6 км від Донецька.

Але останнім часом загарбники перекидають туди дедалі більше сил, намагаючись змістити фокус з Бахмута.

Та не все так просто. Факти тижня розібрались, навіщо окупантам Авдіївка, яку тактику для її захоплення вони обрали та чому це програшна ставка для РФ.

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Навіщо росіянам Авдіївка

Ще у 2014 році Авдіївка опинилась практично на лінії фронту через свою близькість до Донецька та Донецького аеропорту.

За ці роки ЗСУ добре укріпили місто та найближчі підступи до нього. Крім того, наша армія контролює важливу Ясинуватську дорожню розв’язку.

Можна зробити висновок, що Авдіївка — це міцний горішок, який захопити дуже важко. Та нині росіяни все одно намагаються активно штурмувати місто, попри свої величезні втрати. Навіщо?

На це є кілька основних причин:

Через свою близькість до Донецька Авдіївка може бути плацдармом для контрнаступу ЗСУ на це місто.

З Донецька до Авдіївки веде залізниця, якою окупанти перекидають свої резерви.

Авдіївка розташована на височині, що дає перевагу артилеристам.

За 25 км від Авдіївки є стратегічне Карлівське водосховище, яке забезпечує водою майже півобласті.

Авдіївка на карті бойових дій необхідна росіянам для подальшого наступу на Покровськ, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області. Покровськ важливий також тим, що це великий логістичний хаб українських військ.

Лиман, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка, Вуглегірськ. Усі ці події — це спроби противника знайти те місце, де можна прорвати оборону.

Не де хочеться, а де можна, — каже керівник безпекових програм центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук.

Тактика росіян під Авдіївкою

Росіяни намагаються повторити бахмутський сценарій в Авдіївці, адже не можуть захопити місто лобовими атаками. Тому загарбники сподіваються затиснути його в лещатах.

Вони вже окупували Піски, Водяне й Опитне з півдня, а на півночі наступають з боку Красногорівки та Веселого. Бойовики ОРДЛО та регулярна російська армія кидають на цей напрямок величезні ресурси й, відповідно, зазнають колосальних втрат. Однак не зупиняються.

Адже навіть головний вагнерівець Пригожин уже публічно визнає — контрнаступ ЗСУ не за горами. Він навіть намалював нібито карту просування наших оборонців, виділивши Лисичанськ, Сіверськ, Дебальцеве та Луганськ. Тому росіяни відчайдушно намагаються не допустити такого катастрофічного для них сценарію.

Військові аналітики своєю чергою заявляють, що загарбники все-таки не зможуть довго тримати такий високий наступальний темп через значне виснаження своїх сил, а тому передусім почнуть сипатися під Бахмутом. Так вважає командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Авдіївка на карті бойових дій

Бої за Авдіївку: навіщо росіянам місто

Тож бої за Авдіївку — це ще й спосіб відволікти ЗСУ від інших напрямків, але це навряд чи допоможе окупантам.

Зараз контрудар по угрупованню, яке перебуває в Бахмуті, був би вкрай ефективним, бо в них зараз наступальна конфігурація.

У них немає резервів, у них немає якоїсь лінії оборони, взагалі там немає лінії фронту. І якщо зараз на противагу завдати протиудару, то вони посиплються дуже швидко, — каже військовий оглядач та історик Михайло Жорохов.

Зрозуміло, що для такого контрудару ЗСУ необхідно зібрати відповідні сили. За прогнозами міжнародних військових аналітиків, наша армія має отримати від партнерів достатню кількість зброї до цього літа.

Якщо хочеш дізнатись більше про ситуацію на фронті, карта бойових дій в Україні підкаже, які напрямки зараз найгарячіші.

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