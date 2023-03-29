Стратегический город как для украинцев, так и для россиян — зачем и как оккупанты штурмуют Авдеевку

С начала полномасштабного вторжения россияне пытаются захватить Авдеевку — промышленный город, расположенный в 6 км от Донецка.
Но в последнее время захватчики перекидывают туда все больше и больше сил, пытаясь сместить фокус с Бахмута.
Но не все так просто. Факты недели разобрались, зачем оккупантам Авдеевка, какую тактику для ее захвата они выбрали и почему это проигрышная ставка для РФ.
Еще в 2014 году Авдеевка оказалась практически на линии фронта из-за своей близости к Донецку и Донецкому аэропорту.
За эти годы ВСУ хорошо укрепили город и ближайшие подступы к нему. Кроме того, наша армия контролирует важную Ясиноватскую дорожную развязку.
Можно заключить, что Авдеевка — это крепкий орешек, который захватить очень тяжело. Но сейчас россияне все равно пытаются активно штурмовать город, несмотря на свои огромные потери. Зачем?
На это есть несколько основных причин:
Лиман, Бахмут, Авдеевка, Марьинка, Углегорск. Все эти события — попытки противника найти то место, где можно прорвать оборону.
Лиман, Бахмут, Авдеевка, Марьинка, Углегорск. Все эти события — попытки противника найти то место, где можно прорвать оборону.
Не где хочется, а где можно, — говорит руководитель программ по безопасности центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук.
Фото: Getty Images
Россияне пытаются повторить бахмутский сценарий в Авдеевке, потому что не могут захватить город лобовыми атаками. Поэтому захватчики надеются зажать его в тисках.
Они уже оккупировали Пески, Водяное и Опытное с юга, а на севере наступают со стороны Красногоровки и Веселого. Боевики ОРДЛО и регулярная российская армия бросают на это направление огромные ресурсы и, соответственно, несут колоссальные потери. Однако не останавливаются.
Ведь даже главный вагнеровец Пригожин уже публично признает — контрнаступление ВСУ не за горами. Он даже нарисовал якобы карту продвижения наших защитников, выделив Лисичанск, Северск, Дебальцево и Луганск. Поэтому россияне отчаянно пытаются не допустить столь катастрофического для них сценария.
Военные аналитики в свою очередь заявляют, что захватчики все-таки не смогут долго держать настолько высокий наступательный темп из-за значительного истощения своих сил, поэтому прежде всего начнут сыпаться под Бахмутом. Так считает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Инфографика: ISW
Бои за Авдеевку — это еще и способ отвлечь ВСУ от других направлений, но это вряд ли поможет оккупантам.
Сейчас контрудар по группировке, которая находится в Бахмуте, был бы крайне эффективным, потому что у них сейчас наступательная конфигурация.
Сейчас контрудар по группировке, которая находится в Бахмуте, был бы крайне эффективным, потому что у них сейчас наступательная конфигурация.
У них нет резервов, у них нет какой-то линии обороны, там вообще нет линии фронта. И если сейчас в противовес нанести противоудар, то они посыпятся очень быстро, — говорит военный обозреватель и историк Михаил Жорохов.
Понятно, что для такого контрудара ВСУ необходимо собрать соответствующие силы. По прогнозам международных военных аналитиков, наша армия должна получить от партнеров достаточное количество оружия к этому лету.
Если хочешь больше узнать о ситуации на фронте, карта боевых действий в Украине подскажет, какие направления сейчас самые горячие.
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