Стратегический город как для украинцев, так и для россиян — зачем и как оккупанты штурмуют Авдеевку

С начала полномасштабного вторжения россияне пытаются захватить Авдеевку — промышленный город, расположенный в 6 км от Донецка.

Но в последнее время захватчики перекидывают туда все больше и больше сил, пытаясь сместить фокус с Бахмута.

Но не все так просто. Факты недели разобрались, зачем оккупантам Авдеевка, какую тактику для ее захвата они выбрали и почему это проигрышная ставка для РФ.

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Зачем россиянам Авдеевка

Еще в 2014 году Авдеевка оказалась практически на линии фронта из-за своей близости к Донецку и Донецкому аэропорту.

За эти годы ВСУ хорошо укрепили город и ближайшие подступы к нему. Кроме того, наша армия контролирует важную Ясиноватскую дорожную развязку.

Можно заключить, что Авдеевка — это крепкий орешек, который захватить очень тяжело. Но сейчас россияне все равно пытаются активно штурмовать город, несмотря на свои огромные потери. Зачем?

На это есть несколько основных причин:

Из-за своей близости к Донецку Авдеевка может стать плацдармом для контрнаступления ВСУ на этот город.

Из Донецка в Авдеевку ведет железная дорога, по которой оккупанты перекидывают свои резервы.

Авдеевка находится на возвышенности, что дает преимущество артиллеристам.

В 25 км от Авдеевки есть стратегическое Карловское водохранилище, которое снабжает водой почти половину области.

Авдеевка на карте боевых действий необходима россиянам для дальнейшего наступления на Покровск, чтобы выйти на административные границы Донецкой области. Покровск важен также тем, что это большой логистический хаб украинских войск.

Лиман, Бахмут, Авдеевка, Марьинка, Углегорск. Все эти события — попытки противника найти то место, где можно прорвать оборону.

Не где хочется, а где можно, — говорит руководитель программ по безопасности центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук.

Тактика россиян под Авдеевкой

Россияне пытаются повторить бахмутский сценарий в Авдеевке, потому что не могут захватить город лобовыми атаками. Поэтому захватчики надеются зажать его в тисках.

Они уже оккупировали Пески, Водяное и Опытное с юга, а на севере наступают со стороны Красногоровки и Веселого. Боевики ОРДЛО и регулярная российская армия бросают на это направление огромные ресурсы и, соответственно, несут колоссальные потери. Однако не останавливаются.

Ведь даже главный вагнеровец Пригожин уже публично признает — контрнаступление ВСУ не за горами. Он даже нарисовал якобы карту продвижения наших защитников, выделив Лисичанск, Северск, Дебальцево и Луганск. Поэтому россияне отчаянно пытаются не допустить столь катастрофического для них сценария.

Военные аналитики в свою очередь заявляют, что захватчики все-таки не смогут долго держать настолько высокий наступательный темп из-за значительного истощения своих сил, поэтому прежде всего начнут сыпаться под Бахмутом. Так считает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Авдеевка на карте боевых действий

Бои за Авдеевку: зачем россиянам город

Бои за Авдеевку — это еще и способ отвлечь ВСУ от других направлений, но это вряд ли поможет оккупантам.

Сейчас контрудар по группировке, которая находится в Бахмуте, был бы крайне эффективным, потому что у них сейчас наступательная конфигурация.

У них нет резервов, у них нет какой-то линии обороны, там вообще нет линии фронта. И если сейчас в противовес нанести противоудар, то они посыпятся очень быстро, — говорит военный обозреватель и историк Михаил Жорохов.

Понятно, что для такого контрудара ВСУ необходимо собрать соответствующие силы. По прогнозам международных военных аналитиков, наша армия должна получить от партнеров достаточное количество оружия к этому лету.

Если хочешь больше узнать о ситуации на фронте, карта боевых действий в Украине подскажет, какие направления сейчас самые горячие.

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