Как происходит штурм позиций врага — инструктор ВСУ раскрыл детали

Штурм здания — это важный элемент ведения боя в городе.

Именно поэтому наши военные постоянно тренируются, чтобы быстро и с меньшими потерями освобождать украинские города и села.

Сейчас учим людей, чтобы они с индивидуальными навыками понимали, что противник может осуществлять огневые засады и маневры с фланга.

Стараемся учить людей, чтобы они могли отрабатывать, реагировать и осуществлять контрнаступление, — рассказывает военнослужащий ВСУ Иван.

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Они постоянно совершенствуют свои навыки, чтобы довести их до автоматизма.

В Украине продолжается мобилизация. В интернете много фейков о том, как она проходит. Самый распространенный из них: после вручения повестки сразу отправят на фронт. Читай, что на самом деле происходит после вручения повестки.

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