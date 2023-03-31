Украина

Интенсивность боев очень высокая — артиллеристы под Бахмутом показали свою работу

Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 31 марта 2023, 18:00

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