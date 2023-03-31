Интенсивность боев очень высокая — артиллеристы под Бахмутом показали свою работу

Артиллеристы 67 бригады украинского добровольческого корпуса сейчас защищают подступы к Бахмуту и уничтожают оккупантов в направлении Ягодного.

До этого они работали на других местах и прошли обучение в Германии. Бойцы рассказали о работе с оружием западного образца.

По словам военных, какая бы техника ни была — советская или современная западная — все равно в артиллерии наибольшую роль играет мастерство и профессионализм наводчиков. Хотя американская установка М119 все же надежнее старых советских аналогов.

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Мы сейчас гораздо больше работаем, чем летом на Соледаре и Бахмуте. В процессе эксплуатации технически лучше М119. Интенсивность боев очень высокая. Мы каждый день выстреливаем много снарядов.

Конечно, нам хочется больше. К сожалению, лимитировано дают нам снаряды. Будет больше снарядов — будем бить москалей еще больше, — говорит артиллерист с позывным Отто.

Его подразделение работает по вражеской пехоте, зданиям и стоящей технике и ставит все новые и новые рекорды по уничтожению противника.

Штурм позиций врага — это важный элемент ведения боя в городе. Поэтому наши военные постоянно тренируются, чтобы быстро и с меньшими потерями освобождать украинские населенные пункты. Смотри, как это происходит.

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