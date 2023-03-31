Наступление россиян на пяти направлениях и оборона Бахмута: карта боевых действий в Украине 31 марта в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине очень кровавая. Ведь за официальными сообщениями и статистикой стоят сломанные судьбы реальных людей.

В настоящее время на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжается ожесточенная борьба, в эпицентре которой оказываются как военные, так и гражданские люди.

Поэтому важно прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска могут планировать перейти в контрнаступление в апреле или мае в зависимости от погодных условий.

Российские войска ведут ограниченные наземные удары на линии Купянск-Сватово-Кременная. Также захватчики продолжают наступательные действия в районе Бахмута и на участке Авдеевка – Донецк.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 31 марта 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:

один ракетный удар;

три авиационных удара;

пять обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий — населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка. На этих направлениях ВСУ отразили 47 атак противника.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. Россияне обстреляли населенные пункты Горск Черниговской области; Нововасиловка, Новая Гута, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Гранов, Казачья Лопань, Волчанск, Зыбино и Бударки Харьковской области.

и направлениях признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. Россияне обстреляли населенные пункты Горск Черниговской области; Нововасиловка, Новая Гута, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Гранов, Казачья Лопань, Волчанск, Зыбино и Бударки Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Стельмаховки, Кузьминого и Берестового. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Двуричанское, Западное, Двуречная, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Северск, Спорное Донецкой области.

и направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Стельмаховки, Кузьминого и Берестового. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Двуричанское, Западное, Двуречная, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Северск, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает штурм Бахмута, но наши защитники держат город. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Также обстреляли населенные пункты Миньковка, Орехово-Василовка, Дружковка, Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Георгиевку, Курахово и Новомихайловку Донецкой области.

и направлениях противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Георгиевку, Курахово и Новомихайловку Донецкой области. На Шахтерском направлении враг обстрелял населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

направлении враг обстрелял населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обстрелял населенные пункты Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малые Щербаки Запорожской области; Марганец и Никополь — Днепропетровской; Золотая Балка, Гавриловка, Берислав, Веселое, Бургунка, Антоновка, Берегово Херсонской области и Очаков — Николаевской.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;

два склада боеприпасов врага.

Украина получает все больше оружия от наших партнеров, а наши бойцы быстро учатся ним пользоваться. Смотри, как украинские военные осваивают британскую гаубицу L119.

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