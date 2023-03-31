Наступление россиян на пяти направлениях и оборона Бахмута: карта боевых действий в Украине 31 марта в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине очень кровавая. Ведь за официальными сообщениями и статистикой стоят сломанные судьбы реальных людей.
В настоящее время на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжается ожесточенная борьба, в эпицентре которой оказываются как военные, так и гражданские люди.
Поэтому важно прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска могут планировать перейти в контрнаступление в апреле или мае в зависимости от погодных условий.
Российские войска ведут ограниченные наземные удары на линии Купянск-Сватово-Кременная. Также захватчики продолжают наступательные действия в районе Бахмута и на участке Авдеевка – Донецк.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:
Враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В эпицентре боевых действий — населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка. На этих направлениях ВСУ отразили 47 атак противника.
Ситуация на фронте по направлениям:
Украинская авиация за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
Украина получает все больше оружия от наших партнеров, а наши бойцы быстро учатся ним пользоваться. Смотри, как украинские военные осваивают британскую гаубицу L119.
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