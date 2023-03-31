Наступ росіян на п’яти напрямках та оборона Бахмута: карта бойових дій в Україні 31 березня в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні є дуже кривавою. Адже за офіційними повідомленнями та статистикою стоять зламані долі реальних людей.
Наразі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках триває запекла боротьба, в епіцентрі якої опиняються як військові, так і цивільні люди.
Тому важливо дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська можуть планувати перейти в контрнаступ у квітні або травні в залежності від погодних умов.
Російські війська ведуть обмежені наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Також загарбники продовжують наступальні дії в районі Бахмута та на ділянці Авдіївка – Донецьк.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:
Ворог зосереджується на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Ворог зосереджується на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
В епіцентрі бойових дій — населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка. На цих напрямках ЗСУ відбили 47 атак противника.
Ситуація на фронті за напрямками:
Українська авіація за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
Україна отримує дедалі більше зброї від наших партнерів, а наші бійці швидко вчаться нею користуватися. Дивись, як українські військові опановують британську гаубицю L119.
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