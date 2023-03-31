Наступ росіян на п’яти напрямках та оборона Бахмута: карта бойових дій в Україні 31 березня в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні є дуже кривавою. Адже за офіційними повідомленнями та статистикою стоять зламані долі реальних людей.

Наразі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках триває запекла боротьба, в епіцентрі якої опиняються як військові, так і цивільні люди.

Тому важливо дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська можуть планувати перейти в контрнаступ у квітні або травні в залежності від погодних умов.

Російські війська ведуть обмежені наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Також загарбники продовжують наступальні дії в районі Бахмута та на ділянці Авдіївка – Донецьк.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 31 березня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:

один ракетний удар;

три авіаційні удари;

п’ять обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Ворог зосереджується на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій — населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка. На цих напрямках ЗСУ відбили 47 атак противника.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено. Росіяни обстріляли населені пункти Гірськ Чернігівської області; Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Гранів, Козача Лопань, Вовчанськ, Зибине та Бударки Харківської області.

та напрямках ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено. Росіяни обстріляли населені пункти Гірськ Чернігівської області; Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Гранів, Козача Лопань, Вовчанськ, Зибине та Бударки Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Дворічанське, Западне, Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області.

та напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Дворічанське, Западне, Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурм Бахмута, але наші захисники тримають місто. Окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Також обстріляли населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка, Бахмут Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Невельське, Красногорівку, Мар’їнку, Георгіївку, Курахове та Новомихайлівку Донецької області.

та напрямках противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Невельське, Красногорівку, Мар’їнку, Георгіївку, Курахове та Новомихайлівку Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог обстріляв населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

напрямку ворог обстріляв населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обстріляв населені пункти Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Малі Щербаки Запорізької області; Марганець і Нікополь — Дніпропетровської; Золота Балка, Гаврилівка, Берислав, Веселе, Бургунка, Антонівка, Берегове Херсонської області та Очаків — Миколаївської.

Українська авіація за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки;

два склади боєприпасів ворога.

Україна отримує дедалі більше зброї від наших партнерів, а наші бійці швидко вчаться нею користуватися. Дивись, як українські військові опановують британську гаубицю L119.

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