Легенда британської армії! Як українські військові опановують зброю натовського зразка

Україна отримує дедалі більше зброї від наших партнерів, наші бійці швидко вчаться нею користуватися. Минулого року українські військові отримали легенду британської армії — гаубицю L119. Вони розповіли для Військового телебачення, як використовують цю зброю.

Бійці кажуть, що британська гаубиця добре себе зарекомендувала, навіть краще, ніж гармата Д-30. Нова зброя має високу точність.

— Також вона маленька за розмірами, менш помітна для противника, — наголошує військовий.

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Командир каже: хоч яка точна зброя, якщо бійці не вміють нею користуватися, результат буде нульовим. Чоловік на псевдо Швед каже, що військові працюють злагоджено, як один організм.

Бійці зізнаються: буває страшно. Хоча і мають великий бойовий досвід, насамперед вони — люди.

А триматися допомагає нагадування, для чого вони тут. Багатьох мотивує родина, яку вони захищають.

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