Масове виробництво дронів в Україні. Чи справді лишився тільки останній ривок

Війна дронів. Днями Кабінет Міністрів ухвалив кілька документів, які за оцінками спеціалістів мають дати старт масовому виробництву дронів в Україні.

Усі ці зміни, що перед нами зараз з’являються, вони космічні. Вони дозволять не просто перемогти у цій війні, а створюють економічний базис, щоб українські дрони були потім популярні у всьому світі.

На цьому наголошує Валерій Яковенко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Співзасновник компанії DroneUa розповів Вадиму Карп’яку про можливість масового виробництва безпілотників в Україні та що для цього потрібно. А також пояснив, які дрони зараз найактивніше застосовують на фронті.

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