Массовое производство дронов в Украине. Действительно ли остался только последний рывок

Война дронов. На днях Кабинет Министров принял несколько документов, которые, по оценкам специалистов, должны дать старт массовому производству дронов в Украине.

Все эти изменения, которые перед нами сейчас возникают, они космические! Они позволят не просто победить в этой войне, а создают экономический базис, чтобы украинские дроны были потом популярны во всем мире.

Об этом рассказывает Валерий Яковенко в эфире телемарафона Єдині новини.

Соучредитель компании DroneUa рассказал Вадиму Карпьяку о возможности массового производства беспилотников в Украине и что для этого нужно. А также объяснил, какие дроны сейчас наиболее активно применяются ВСУ на фронте.

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Обо всем этом подробнее в видео.

Ранее мы детальнее рассказывали про дрон-камикадзе Shahed-136, его характеристики и что делать, чтобы не стать его жертвой.

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