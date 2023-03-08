Інженери з Черкас збирають унікальних пташок — такі дрони ще ніхто не бачив

Війна безпілотників і технологій. Черкаські інженери та ІТ-фахівці збирають, програмують і випробовують різні типи дронів для ЗСУ.

Зараз це війна швидкостей. Тому хто перший мобілізується, технологізується, той швидше вийде на новий рівень точності, безпечності для своїх військових і смертності для ворога, той і виграє, — пояснює ініціатор проекту Іван Подолян.

Кожен — під індивідуальне замовлення військових. Усе це роблять на волонтерських засадах.

За донати небайдужих купують запчастини в Україні та за кордоном і щоразу кожну виготовлену модель удосконалюють.

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Паралельно навчають охочих пілотування. І планують збільшити потужності, щоб складати в рази більше пташок для фронту.

Ці дрони досить важко побачити, через що важче збити, однак українським військовим під силу все. Читай наш матеріал, як ППО бореться з дронами Shahed-136.

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