Инженеры из Черкасс собирают уникальных птиц — такие дроны еще никто не видел

Война беспилотников и технологий. Черкасские инженеры и IT-специалисты собирают, программируют и испытывают разные типы дронов для ВСУ.

Сейчас это война скоростей. Поэтому кто первый мобилизуется, технологизируется, тот скорее выйдет на новый уровень точности, безопасности для своих военных и смертности для врага, тот и выиграет, — объясняет инициатор проекта Иван Подолян.

Каждый — под индивидуальный заказ военных. Все это делают на волонтерских началах.

За донаты неравнодушных покупают запчасти в Украине и за рубежом и каждый раз каждую изготовленную модель совершенствуют.

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Параллельно обучают желающих пилотированию. И планируют увеличить мощности, чтобы составлять в разы больше птиц для фронта.

Эти дроны довольно трудно увидеть, из-за чего становится труднее их сбить, однако украинским военным по силам все. Читай наш материал, как ПВО борется с дронами Shahed-136.

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