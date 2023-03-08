Lifestyle

Инженеры из Черкасс собирают уникальных птиц — такие дроны еще никто не видел

Ирина Цымбал 08 марта 2023, 08:30

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