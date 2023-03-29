Легенда британской армии! Как украинские военные овладевают оружием натовского образца

Украина получает все больше оружия от наших партнеров, наши бойцы быстро учатся им пользоваться. В прошлом году украинские военные получили легенду британской армии — гаубицу L119. Они рассказали Военному телевидению, как используют это оружие.

Бойцы говорят, что британская гаубица хорошо себя зарекомендовала, даже лучше, чем пушка Д-30. Новое оружие обладает высокой точностью.

— Также она маленькая по размерам, менее заметна для противника, — отмечает военный.

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Командир говорит: каким бы точным ни было оружие, если бойцы не умеют им пользоваться, результат будет нулевым. Мужчина с позывным Швед говорит, что военные работают слаженно, как один организм.

Бойцы признаются: бывает страшно. Хоть и имеют большой боевой опыт, прежде всего они — люди.

А держаться помогает напоминание, зачем они здесь. Многих мотивирует семья, которую они защищают.

Ранее мы рассказывали о массовом производстве дронов в Украине.

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