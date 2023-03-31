Ми розуміли відповідальність, яка лежить на нас — військовий про звільнення Ірпеня від росіян

Рівно рік тому, 31 березня, українські військові звільнили від російської окупації Бучу, а 2 квітня — всю Київську область.

Тепер регіон повертається до життя: в містах відбудовують будинки, дороги, мости, інфраструктуру. Однак ціна цього страшна.

За словами мера Ірпеня Олександра Маркушина, під час оборони міста загинуло 39 бійців тероборони, 58 солдатів ЗСУ та 300 жителів. Понад 70% Ірпеня було пошкоджено.

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Командир роти 241 бригади Сил ТРО ЗСУ Володимир Коротя розповів в ефірі телеканалу FREEDOM, яку роль відіграла битва за Ірпінь у звільненні Київщини.

За його словами, на той момент росіяни кинули на цей напрямок найбільш елітні свої підрозділи та техніку, адже сподівались взяти Київ за три дні та повалити українську владу.

Кожна мить відчувалась. Ми розуміли відповідальність, яка лежить на нас. Ціна нашої поразки чи відступу була б дуже високою, — каже Коротя.

Хоч на той момент, окрім ветеранів та чинних військових, в підрозділах оборони Київської області було дуже багато добровольців, які до лютого навіть ніколи не тримали зброю в руках, добре знання місцевості та потужна мотивація допомогли українцям зупинити ворожу армію.

З великою ймовірністю, якби вони (росіяни — ред.) пройшли через Ірпінь та закріпились на Романівському мосту, то більшої частини Києва не існувало б.

Так само як була знищена частина Бучі, більша частина Ірпеня. Такі масиви як Академмістечко, Святошине — 100% ймовірності, що їх би вже не існувало, — вважає військовий.

Героїзм та хоробрість українців не перестають дивувати, дедалі більше надихають та змушують пишатися нашим народом. Читай, як 64-річний Валентин Дідковський зупинив ворожу колону, яка наступала на Київ.

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Головне фото: Getty Images