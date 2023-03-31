Мы понимали ответственность, которая лежит на нас — военный об освобождении Ирпеня от россиян

Ровно год назад, 31 марта, украинские военные освободили от российской оккупации Бучу, а 2 апреля — всю Киевскую область.

Теперь регион возвращается к жизни: в городах отстраивают дома, дороги, мосты, инфраструктуру. Однако цена этого страшная.

По словам мэра Ирпеня Александра Маркушина, во время обороны города погибли 39 бойцов терробороны, 58 солдат ВСУ и 300 жителей. Более 70% Ирпеня были повреждены.

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Командир роты 241 бригады Сил ТРО ВСУ Владимир Коротя рассказал в эфире телеканала FREEDOM, какую роль сыграла битва за Ирпень в освобождении Киевской области.

По его словам, на тот момент россияне бросили на это направление наиболее элитные свои подразделения и технику, ведь надеялись взять Киев за три дня и свергнуть украинскую власть.

Каждое мгновение чувствовалось. Мы понимали ответственность, которая лежит на нас. Цена нашего поражения или отступления была бы очень высокой, — говорит Коротя.

Хотя на тот момент, кроме ветеранов и действующих военных, в подразделениях обороны Киевской области было очень много добровольцев, которые до февраля никогда не держали оружие в руках, хорошее знание местности и мощная мотивация помогли украинцам остановить вражескую армию.

С большой вероятностью, если бы они (россияне — ред.) прошли через Ирпень и закрепились на Романовском мосту, большей части Киева не существовало бы.

Так же, как была уничтожена часть Бучи, большая часть Ирпеня. Такие массивы как Академгородок, Святошино — 100% вероятности, что их уже не существовало бы, — считает военный.

Героизм и храбрость украинцев не перестают удивлять, все больше вдохновляют и заставляют гордиться нашим народом. Читай, как 64-летний Валентин Дидковский остановил вражескую колонну, наступающую на Киев.

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Главное фото: Getty Images