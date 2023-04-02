Массированный обстрел Константиновки с кассетными боеприпасами — есть раненые и погибшие: что известно на данный момент

Российские военные ежедневно доказывают свою “силу” и то, что воюют против мирного населения. На поле боя они несут потери, поэтому терроризируют мирные населенные пункты, нанося удары разными видами оружия.
Сегодня, 2 апреля, Россия обстреляла Константиновку. Об обстреле центральной части города сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Глава офиса президента Андрей Ермак акцентировал, что россияне нанесли удары по Константиновке с РСЗО и с помощью кассетных боеприпасов.
Обновлено 13:00. По словам Ермака, враг нанес два удара по Константиновке из комплекса С-300 и совершил четыре залпа из РСЗО Ураган.
— Повреждены 16 многоквартирных домов, восемь частных домов, детское дошкольное учреждение, здание Константиновской государственной налоговой, газовые трубы, три автомобиля. Ранены восемь человек, шесть погибли, — говорится в сообщении.
— Многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую помощь. На месте работают спасатели и полиция, — сказал Кириленко. Он подчеркнул, что информация о последствиях обстрелов может обновляться.
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Фото: Павел Кириленко, Андрей Ермак