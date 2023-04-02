Эвакуация на бронекапсуле для всех желающих! Как группа Белый Ангел вывозит людей из уничтоженной Авдеевки

Всего в Авдеевке до сих пор остается около 2000 жителей. Чтобы эвакуировать желающих, группа Белый Ангел вывозит людей на бронекапсуле и сопровождает выезжающих на собственном транспорте.
Полиция также сформировала дополнительные экипажи, чтобы помочь всем. Ведь Авдеевка сейчас — это разбитые многоэтажки и перекрученные железнодорожные пути.
Город сейчас в красной зоне, то есть волонтеры, журналисты и другие гражданские не могут сюда въезжать. А некоторые местные наоборот — не хотят уезжать.
Город сейчас в красной зоне, то есть волонтеры, журналисты и другие гражданские не могут сюда въезжать. А некоторые местные наоборот — не хотят уезжать.
Большинство из них живет в частном секторе в старой части Авдеевки. К сожалению, они часто попадают под артиллерийские обстрелы и погибают, когда идут за водой или за продуктами.
Впрочем, сегодня эвакуационной группе Белый ангел таки удается уговорить нескольких людей уехать из города, который ежедневно разрушает российская армия.
Разбитую Авдеевку вместе с людьми оставляют и домашние животные. Всех вывозят на бронекапсуле туда, где им будет безопаснее.
Вчера под огнем российской армии в Авдеевке погиб пятимесячный малыш вместе со своей бабушкой. Его мать и отец с ранениями находятся в больнице. Читай, что известно об этой трагедии.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!