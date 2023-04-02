Украина

Эвакуация на бронекапсуле для всех желающих! Как группа Белый Ангел вывозит людей из уничтоженной Авдеевки

Алина Суюндукова, журналистка программы Викна-Новости 02 апреля 2023, 15:30

Больше видео
0:12:13
Закон України Про медіа набув чинності - що це означає
Доступ к европейскому информационному пространству — в Украине заработал закон О медиа
0:00:40
Карта бойових дій в Україні 02.04.2023 онлайн
Враг продолжает сосредотачивать силы на Донецкой области: карта боевых действий в Украине 2 апреля в режиме онлайн
0:07:05
Бахмут
Лучше мы будем воевать, чем наши дети: бойцы 67 ОМБР ГУК о реалиях жизни ВСУ под Бахмутом
0:03:32
Танкісти на Запорізькому напрямку шліфують свою майстерність
Грозная Таня преодолевает грязь — танкисты называют боевые машины именами своих любимых и тренируются бить врага
Смотреть больше

Последние видео
0:03:23
Як група Білий Янгол евакуює людей з Авдіївки

Эвакуация на бронекапсуле для всех желающих! Как группа Белый Ангел вывозит людей из уничтоженной Авдеевки
0:12:13
Закон України Про медіа набув чинності - що це означає
Доступ к европейскому информационному пространству — в Украине заработал закон О медиа
0:00:40
Карта бойових дій в Україні 02.04.2023 онлайн
Враг продолжает сосредотачивать силы на Донецкой области: карта боевых действий в Украине 2 апреля в режиме онлайн
0:19:53
Оборонці Горлівського напрямку
Сражается за себя, сына и погибшего племянника: истории защитников Горловского направления
0:06:45
Охтирка
Больной раком дедушка партизанил на велосипеде для ВСУ — невероятные истории сопротивления Ахтырки
0:07:05
Бахмут
Лучше мы будем воевать, чем наши дети: бойцы 67 ОМБР ГУК о реалиях жизни ВСУ под Бахмутом
0:03:32
Танкісти на Запорізькому напрямку шліфують свою майстерність
Грозная Таня преодолевает грязь — танкисты называют боевые машины именами своих любимых и тренируются бить врага
0:08:15
Керовані авіаційні бомби - як їх використовує Росія
Замена дефицитным Калибрам? Зачем россиянам управляемые авиационные бомбы и как Украине бороться с ними
0:03:18
Эвакуация детей из Мариуполя
Вывезли из-под Мариуполя 36 детей и взяли под опеку! История неравнодушных переселенцев
0:07:05
Карта бойових дій в Україні
Враг атакует Шахедами и разворачивает мобилизацию: карта боевых действий в Украине 1 апреля в режиме онлайн
Больше видео
Закон України Про медіа набув чинності - що це означає
Читать дальше
Доступ к европейскому информационному пространству — в Украине заработал закон О медиа

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь