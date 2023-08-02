ЗСУ вибили росіян південніше Авдіївки! Карта бойових дій в Україні 2 серпня в режимі онлайн

Останнім часом в житті українців головними стали дві карти — карта повітряних тривог та карта бойових дій. Чи не щодня ми їх перевіряємо.
Якщо від карти повітряних тривог ми нервуємо та злимося, то від карти бойових дій хочемо отримати позитивні емоції, адже шукаємо, чи не просунулися десь наші ЗСУ. А вони роблять це щодня впевнено малими кроками.
Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися зі звітом Генштабу та картою бойових дій в Україні онлайн.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту.
А російські війська 1 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
В ефірі телемарафону Єдині новини 2 серпня речник Генерального штабу Павло Ковальчук повідомив, що Сили оборони вибили окупантів з позицій південніше Авдіївки на Донеччині.
Також Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні.
Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного, 75 авіаційних ударів та здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.
Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один — по командному пункту та один — по зенітно-ракетному комплексу окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби, чотири пункти управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, шість засобів протиповітряної оборони, три райони зосередження особового складу, один склад боєприпасів та ще два важливих об’єкти ворога.
Коли російські військові окуповують населені пункти, вони мінують усе. Раніше у ДСНС розповіли про площу замінованої України.
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