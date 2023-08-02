ЗСУ вибили росіян південніше Авдіївки! Карта бойових дій в Україні 2 серпня в режимі онлайн

Останнім часом в житті українців головними стали дві карти — карта повітряних тривог та карта бойових дій. Чи не щодня ми їх перевіряємо.

Якщо від карти повітряних тривог ми нервуємо та злимося, то від карти бойових дій хочемо отримати позитивні емоції, адже шукаємо, чи не просунулися десь наші ЗСУ. А вони роблять це щодня впевнено малими кроками.

Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися зі звітом Генштабу та картою бойових дій в Україні онлайн.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту.

А російські війська 1 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 серпня 2023 року

В ефірі телемарафону Єдині новини 2 серпня речник Генерального штабу Павло Ковальчук повідомив, що Сили оборони вибили окупантів з позицій південніше Авдіївки на Донеччині.

Також Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні.

Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного, 75 авіаційних ударів та здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Сопича Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Зокрема це Залізний Міст, Галаганівка Чернігівської області; Шпиль, Юнаківка, Атинське, Басівка, Рожковичі Сумської області та Уди, Козача Лопань, Петропавлівка, Нестерне і Строївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка – Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог здійснив безрезультатні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Богданівка, Часів Яр, Оріхово-Василівка, Іванівське та Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське, Карлівка, Невельське та Новобахмутівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Зоряне, Мар’їнка, Побєда та Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Старомайорського Донецької області. Здійснив безрезультатні спроби відновити втрачене положення східніше Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Оріхів та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Садове, Токарівка, Козацьке, Антонівка, Михайлівка та місто Херсон.

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Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один — по командному пункту та один — по зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби, чотири пункти управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, шість засобів протиповітряної оборони, три райони зосередження особового складу, один склад боєприпасів та ще два важливих об’єкти ворога.

Коли російські військові окуповують населені пункти, вони мінують усе. Раніше у ДСНС розповіли про площу замінованої України.

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