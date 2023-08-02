ВСУ выбили россиян южнее Авдеевки! Карта боевых действий в Украине 2 августа в режиме онлайн

В последнее время в жизни украинцев главными стали две карты — карта воздушных тревог и карта боевых действий. Ежедневно мы их проверяем.
Если от карты воздушных тревог мы нервничаем и злимся, то от карты боевых действий хотим получить положительные эмоции, ведь ищем, не продвинулись ли где-то наши ВСУ. А они делают это уверенно каждый день малыми шагами.
Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с отчетом Генштаба и картой боевых действий в Украине онлайн.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта.
А российские войска 1 августа вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
В эфире телемарафона Єдині новини 2 августа спикер Генерального штаба Павел Ковальчук сообщил, что Силы обороны выбили оккупантов с позиций южнее Авдеевки Донецкой области.
Также Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной удар иранским ударным БпЛА типа Shahed по Украине.
За прошедшие сутки враг нанес один ракетный, 75 авиационных ударов и совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.
За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один — по командному пункту и один — по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 14 артиллерийских средств на огневых позициях, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре пункта управления, один район сосредоточения вооружения и военной техники, шесть средств противовоздушной обороны, три района сосредоточения личного состава, один склад боеприпасов и еще два важных объекта врага.
Когда российские военные оккупируют населенные пункты, они минируют все. Ранее в ГСЧС рассказали о площади заминированной Украины.
А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!