ВСУ выбили россиян южнее Авдеевки! Карта боевых действий в Украине 2 августа в режиме онлайн

В последнее время в жизни украинцев главными стали две карты — карта воздушных тревог и карта боевых действий. Ежедневно мы их проверяем.

Если от карты воздушных тревог мы нервничаем и злимся, то от карты боевых действий хотим получить положительные эмоции, ведь ищем, не продвинулись ли где-то наши ВСУ. А они делают это уверенно каждый день малыми шагами.

Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с отчетом Генштаба и картой боевых действий в Украине онлайн.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта.

А российские войска 1 августа вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 августа 2023 года

В эфире телемарафона Єдині новини 2 августа спикер Генерального штаба Павел Ковальчук сообщил, что Силы обороны выбили оккупантов с позиций южнее Авдеевки Донецкой области.

Также Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной удар иранским ударным БпЛА типа Shahed по Украине.

За прошедшие сутки враг нанес один ракетный, 75 авиационных ударов и совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Сопича Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. В частности, это Железный Мост, Галагановка Черниговской области; Шпиль, Юнаковка, Атинское, Басовка, Рожковичи Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Петропавловка, Нестерное и Строевка Харьковской области.

направлениях противник нанес авиационный удар в районе Сопича Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. В частности, это Железный Мост, Галагановка Черниговской области; Шпиль, Юнаковка, Атинское, Басовка, Рожковичи Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Петропавловка, Нестерное и Строевка Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополь, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополь, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздоловка — Донецкой.

направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздоловка — Донецкой. На Бахмутском направлении враг предпринял безрезультатные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Орехово-Василовка, Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское, Карловка, Невельское и Новобахмутовка Донецкой области.

направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское, Карловка, Невельское и Новобахмутовка Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Зоряное, Марьинка, Победа и Острое Донецкой области.

направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Зоряное, Марьинка, Победа и Острое Донецкой области. На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Совершил безрезультатные попытки восстановить утраченное положение восточнее Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Благодатное и Золотая Нива Донецкой области.

направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Совершил безрезультатные попытки восстановить утраченное положение восточнее Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Благодатное и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Белогорье, Орехов и Каменское Запорожской области.

направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Белогорье, Орехов и Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Садовое, Токаревка, Казацкое, Антоновка, Михайловка и город Херсон.

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