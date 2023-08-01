Больше площади нескольких европейских стран. Заминированность Украины достигает миллионов гектаров

Потенциально опасной считают всю территорию Украины, куда добрались российские оккупанты. На сегодняшний день это 17,5 млн га — почти треть страны. Саперы обследовали около 92 тыс. га.

Но и это пока первоначальный обзор. Полноценное гуманитарное разминирование Украины может растянуться до 30 лет, считают в Министерстве обороны Украины.

Украинские саперы тщательно расчищают от взрывчатки критическую инфраструктуру, жилые дома и аграрные земли, чтобы поскорее вернуть жизнь в деоккупированные районы.

Сейчас также смотрят

Заминированность Украины достигла площади нескольких европейских стран

Шаг за шагом наши саперы продолжают делать украинскую землю пригодной для жизни. От российских взрывных ловушек с начала полномасштабной войны пострадали 644 гражданских украинца. Более 220 человек погибли.

Спасая других, гибнут и саперы. Чтобы в Украине было жить безопасно, нужно провести гуманитарное разминирование.

Наши подразделения в большинстве производят только оперативное разминирование критической инфраструктуры, — говорит начальник управления организации пиротехнических и других специальных работ ГСЧС Украины Олег Бондарь.

Загрязненными считают 174 тыс. км². Это больше, чем территория Швейцарии, Дании, Нидерландов и Бельгии вместе взятых. В ГСЧС создали интерактивную карту, наиболее заминированными являются Харьковская и Херсонская области.

Для того чтобы разминировать всю Харьковскую область, нужно 125 тыс. саперов. Если бы они были, то работали бы по меньшей мере год. Харьковская область — на первом месте среди количества погибших работников ГСЧС. Здесь работают возведенные отряды со всей Украины.

Ежедневно в области взрываются и гражданские. Саперы разминируют линии электропередач, газа и водопровода, дворы и подъездные дороги. Только в Харьковской области нужно разминировать 600 тыс. га сельхозземель.

На поля у саперов не хватает сил, поэтому аграрии нанимают черных саперов или частные лицензированные компании по разминированию. Фермер Максим из Херсонской области самостоятельно разминирует свое поле и засеивает его ячменем.

Он приобрел металлоискатели, вместе с рабочими обошел все поля. Снаряды маркировали и вызывали спасателей. Это рискованно, но справились за три месяца, а потом засадили поле.

Каждый год простоя заминированных земель будет стоить экономике страны до $800 млн. На сегодня очистили всего треть сельхозземель от запланированного. Чтобы очистить 470 тыс. гектаров, разработали четырехлетний план.

Во Всемирном банке посчитали: полное разминирование Украины обойдется в $37 млрд. Самостоятельно Украине этого не преодолеть. До конца года партнеры должны предоставить оборудование на $244 млн.

Ранее мы рассказывали, были ли заминированы мосты в Чонгаре.

А чтобы узнать о самом важном и интересном, подписывайся на Telegram и Instagram Вікон.