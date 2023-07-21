Оккупанты используют остатки от Второй мировой. Юг Украины заминирован в несколько слоев

Начальник службы по связям с общественностью отдельной бригады ТрО Днепра Александр Курбатов в эфире телемарафона рассказал Яне Брензей о масштабах минирования фронта. Читай в нашем материале, как мины на юге лежат в несколько слоев.

Мины на юге лежат в несколько слоев

Украинские военные постоянно говорят о плотной заминированности южного фронта. Александр Курбатов рассказал о заминированных полях, длиной в километр, мины заложены во много рядов. Спрогнозировать толщину сложно.

На днях украинские военные разминировали небольшой участок 50х50 метров, противотанковые мины были заложены по пояс.

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У россиян было очень много времени, чтобы подготовиться. Их командование понимало, что контрнаступление будет обязательно, что украинцы не будут постоянно сидеть в обороне, — говорит Александр Курбатов.

По мнению военного, аналогов такому заминированию в мире еще не существовало. Ни одна страна еще не преодолевала таких полей. Россия накапливала мины со времен Второй мировой войны, оккупанты закапывают в украинскую землю даже произведенные в 1960-х годах.

Наши саперы постоянно находят мины начала 1960-х годов. Все это работает при более или менее разумном хранении. Старые мины — ловушки для пехоты.

Это существенная опасность как для пехоты, так и техники. Россияне минировали территорию до того, как выросла трава. Сейчас в свежей зелени заметить их еще сложнее.

Александр Курбатов говорит, что разминирование — тяжелая ручная работа, “хендмейд”. Техники для этого очень мало. Количество, предоставленное партнерами, от общей потребности — ничто.

Разминировать территорию машинами, которые предоставили партнеры, пока невозможно, ведь их будет заметно вражеским дронам за много километров.

Раньше мы рассказывали, какая ситуация на Горловском направлении фронта.

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