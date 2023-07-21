Окупанти використовують залишки від Другої світової. Південь України замінований у кілька шарів

Начальник служби зв’язків з громадськістю окремої бригади ТрО Дніпра Олександр Курбатов в ефірі телемарафону розповів Яні Брензей про масштаби мінування фронту. Читай у нашому матеріалі, як міни на півдні лежать у декілька шарів.

Міни на півдні лежать у декілька шарів

Українські військові постійно наголошують на щільній замінованості південного фронту. Олександр Курбатов розповів про заміновані поля, довжиною в кілометр, міни закладені в багато рядів. Спрогнозувати товщину складно.

Днями українські військові розмінували невелику ділянку 50х50 метрів, протитанкових мін було закладено по пояс.

Зараз також дивляться

У росіян було дуже багато часу, щоб підготуватися. Їхнє командування розуміло, що контрнаступ буде обов’язково, що українці не сидітимуть постійно в обороні, — каже Олександр Курбатов.

На думку військового, аналогів такому замінуванню у світі ще не існувало. Жодна країна ще не долала таких полів. Росія накопичувала міни з часів Другої світової війни, окупанти закопують в українську землю навіть вироблені в 1960-х роках.

Наші сапери постійно знаходять міни початку 1960-х років. Все це працює за більш-менш розумного зберігання. Старі міни роблять пастки для піхоти.

Це суттєва небезпека як для піхоти, так і для техніки. Росіяни мінували територію до того, як виросла трава. Зараз у свіжій зелені їх помітити ще складніше.

Олександр Курбатов каже, що розмінування — важка ручна робота, “хендмейд”. Техніки для цього дуже мало. Кількість, яку надали партнери, від загальної потреби — ніщо.

Розміновувати територію машинами, які надали партнери наразі неможливо, адже їх буде помітно ворожим дронам за багато кілометрів.

Раніше ми розповідали, яка ситуація на Горлівському напрямку фронту.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!