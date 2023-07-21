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Окупанти використовують залишки від Другої світової. Південь України замінований у кілька шарів

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 21 Липня 2023, 22:00

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