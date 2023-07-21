Важкі бої за Кліщіївку тривають. Бійці Горлівського напрямку та полонені росіяни про ситуацію на фронті

Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки залишаються найнапруженішими. Росіяни зосередили там свої основні зусилля.

За добу сталося понад 30 бойових зіткнень. Яка нині ситуація на найгарячіших напрямках фронту — читай у матеріалі.

Ситуація на найгарячіших напрямках фронту — репортаж

Ситуація на Бахмутському напрямку надзвичайно напружена. Тривають важкі бої за Кліщіївку. Ворог без упину б’є з артилерії, намагається просуватися. Усі його спроби залишаються невдалими. Успіху російські окупанти не мають.

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Українські військові міцно тримають оборону. Упродовж доби вони відбили всі ворожі атаки на цій ділянці фронту. Про те, що ЗСУ мають перевагу над армією РФ, розповідають і самі росіяни.

Напередодні репортер Костянтин Мельников поспілкувався з полоненими російськими окупантами, що потрапили в засідку на околицях Кліщіївки.

Наші просто чекають в окопах, прилетить снаряд чи ні. Сподіваються на удачу. Не бачу сенсу перебувати там, — каже полонений окупант Володимир.

На цього окупанта та його поплічника чекає слідство. Правоохоронці будуть з’ясовувати їх причетність до воєнних злочинів. Найімовірніше, вони поповнять обмінний фонд, аби наші хлопці якнайшвидше могли повернутися з російського полону.

На позиціях бійців 24 бригади, які відтісняють ворога з Горлівського напрямку, видно, що росіяни в обороні. Артилерії противника багато, за цим стежать аеророзвідники. Мінометники відпрацьовують по переміщенню росіян.

Працюємо так частенько, і ввечері, і вночі, коли є команда, — кажуть військові.

Робота у зв’язці дрон та міномет дає позитивний результат. Нещодавно вдалося зайняти одну з посадок на цьому напрямку, що збільшило можливість спостереження за ворогом.

Але бійці потребують дронів, як спостережних, так і ударних. Від російських РЕБів наші пташки псуються. Втрати безпілотників тут складають 1 шт. за два – три дні. Інколи втрачають до п’яти бортів за добу. Бійці власним коштом закуповують нові.

Допомогти бійцям підрозділу 24 бригади імені короля Данила можна за цими реквізитами: 5375411207252094.

Раніше ми розповідали історію масивної красуні Д-30, яка нещадно знищує ворожу техніку.

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Фото: 24 ОМБр імені короля Данила