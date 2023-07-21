Україна

Важкі бої за Кліщіївку тривають. Бійці Горлівського напрямку та полонені росіяни про ситуацію на фронті

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 21 Липня 2023, 13:00

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