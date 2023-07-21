Украина

Тяжелые бои за Клещиевку продолжаются. Бойцы Горловского направления и пленные россияне о ситуации на фронте

Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 21 июля 2023, 13:00

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Поражена очередная станция РЭБ оккупантов: карта боевых действий в Украине 21 июля в режиме онлайн
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