Тяжелые бои за Клещиевку продолжаются. Бойцы Горловского направления и пленные россияне о ситуации на фронте

Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления остаются самыми напряженными. Россияне сосредоточили там свои главные усилия.
За сутки произошло более 30 боевых столкновений. Какая сейчас ситуация на самых горячих направлениях фронта — читай в материале.
Ситуация на Бахмутском направлении очень напряженная. Идут тяжелые бои за Клещиевку. Враг непрерывно бьет из артиллерии, пытается продвигаться. Все его попытки остаются неудачными. Успеха у российских оккупантов нет.
Украинские военные крепко держат оборону. На протяжении суток они отразили все вражеские атаки на этом участке фронта. Что ВСУ имеют преимущество над армией РФ, рассказывают и сами россияне.
Накануне Константин Мельников пообщался с пленными российскими оккупантами, которые попали в засаду в окрестностях Клещиевки.
Наши просто ждут в окопах, прилетит снаряд или нет. Надеются на удачу. Не вижу смысла находиться там, — говорит пленный оккупант Владимир.
Наши просто ждут в окопах, прилетит снаряд или нет. Надеются на удачу. Не вижу смысла находиться там, — говорит пленный оккупант Владимир.
Этого оккупанта и его приспешника ждет следствие. Правоохранители будут выяснять их причастность к военным преступлениям. Скорее всего, они пополнят обменный фонд, чтобы наши ребята могли как можно быстрее вернуться из российского плена.
На позициях бойцов 24 бригады, оттесняющих врага с Горловского направления, видно, что россияне в обороне. Артиллерии противника много, за этим следят аэроразведчики. Минометчики отрабатывают по перемещению россиян.
Работаем так частенько, и вечером, и ночью, когда есть команда, — говорят военные.
Работаем так частенько, и вечером, и ночью, когда есть команда, — говорят военные.
Работа в связке дрон и миномет дает положительный результат. Недавно удалось занять одну из посадок на этом направлении, что увеличило возможность наблюдения за врагом.
Но бойцы нуждаются в дронах, как наблюдательных, так и ударных. От российских РЭБов наши птички портятся. Потери беспилотников здесь составляют 1 шт. за два — три дня. Иногда теряют до пяти бортов в сутки. Бойцы за свой счет закупают новые.
Помочь бойцам подразделения 24 бригады имени короля Даниила можно по этим реквизитам: 5375411207252094.
Раньше мы рассказывали историю массивной красавицы Д-30, беспощадно уничтожающей вражескую технику.
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Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила