Украина

50 тыс. боеприпасов в день! Маляр об интенсивности боев, потерях техники и была ли перемена тактики ВСУ

Анастасия Грубрина, редактор сайта 18 июля 2023, 12:00

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Маляр про втрати в техніці та зміну тактики: детально

50 тыс. боеприпасов в день! Маляр об интенсивности боев, потерях техники и была ли перемена тактики ВСУ
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