50 тыс. боеприпасов в день! Маляр об интенсивности боев, потерях техники и была ли перемена тактики ВСУ

Западные СМИ часто публикуют материалы, которые вредят контрнаступательным действиям или сеют странные вопросы в обществе. Накануне New York Times опубликовали материал, который разлетелся по украинским СМИ.

В нем говорилось, что Украина из-за больших потерь в технике в начале контрнаступательных действий изменила свою тактику. Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона Єдині новини прокомментировала Яне Брензей эту статью.

Маляр о потерях в технике и изменении тактики ВСУ

В своем материале New York Times ссылается на неназванных чиновников в США и Европе. Анна Маляр прокомментировала это так:

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Обычно, если не названа фамилия человека, являющегося источником информации, или организация, исследовательский институт или центр, такую информацию лучше ставить под сомнение или воспринимать критически.

— Если говорить о Вооруженных силах, следует понимать, что есть тактический, оперативный, стратегический уровень военных. На каждом из этих уровней ограниченная информация. Статистика потерь техники доступна очень ограниченному кругу людей.

Что касается потерь, Маляр говорит, что неоднократно называли соотношение в живой силе. На востоке Украины потери ВСУ меньше в девять раз, чем у врага. Потери техники также ниже, чем у россиян.

В материалах ведущих западных изданий прослеживается месседж, что контрнаступление пошло не так, как планировалось, Украина меняет тактику на ходу и так далее. На это Анна Маляр ответила, что война — динамический процесс. Там, где идут горячие бои, те же позиции могут несколько раз в день переходить под контроль Украины или оккупантов.

Так же война, многие решения принимаются оперативно. Долговременные стратегические планы невозможны, только цель.

Планы выстраиваются за несколько часов до наступления. Это не специфический украинский феномен, россияне поступают также.

Заминированность Украины и интенсивность боев

Украинские военные на юге сообщают о значительной заминированности территорий, усложняющей наступление. Чтобы малейшим количеством потерь освобождать территорию, нужно иметь преимущество в оружии, говорит Анна Маляр, у нас такого преимущества нет.

Сейчас по количеству вооружения и личного состава преимущество у врага. За прошую неделю на востоке враг потратил 353 тыс. боеприпасов. Это около 50 тыс. боеприпасов в день, — объясняет Маляр.

Украина тратит в день около 6-7 тыс. боеприпасов. Это наглядный пример преимущества. Россияне непрерывно ведут огонь по всем направлениям. Заминированность на юге бывает даже в три слоя.

Сейчас существует обострение на восточном фронте. Россияне пытаются выйти на границы Донецкой области. Россияне хотят захватить Купянское и Бахмутское направление. Планы врага идут наперекосяк, ведь ВСУ продвинулись на южном фланге Бахмутского направления.

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