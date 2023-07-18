Два Солнцепека не выдержали огня украинской артиллерии: карта боевых действий в Украине 18 июля в режиме онлайн

Пока на территории РФ растет неповиновение командиров, на карте боевых действий их подопечные продолжают терять как свой личный состав, так и техническое обеспечение.

В частности, Генштаб ВСУ сообщает об уничтожении двух тяжелых огнеметных систем залпового огня ТОС-1А Солнцепек, а также станции РЭБ врага.

Что еще потеряли российские оккупанты на украинской территории, кроме своего достоинства, а порой и жизни? Читай дальше.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что министерство обороны РФ начало увольнять и арестовывать командиров из некоторых наиболее боеспособных частей и соединений российских войск и, похоже, ускоряет эти усилия. Это, вероятно, связано со случаями неповиновения.

Кажется, неповиновение среди командиров распространяется на некоторых солдат.

Ужесточение динамики неповиновения среди российских командиров в Украине может побуждать других командиров к более откровенному противостоянию российскому военному руководству.

Вероятно, российские командиры устанавливают информационные условия, чтобы предотвратить наказание российского минобороны за неповиновение, распространяя нарративы среди российских военнослужащих вдоль фронта, рискуя тем самым повсеместной деморализацией.

Очевидный кризис в российском командовании и соответствующие моральные последствия, которые он может повлечь за собой, вероятно, ухудшат российские возможности проводить тактические наступательные операции, которые критически важны для российской эластичной обороны на юге Украины.

Российские оборонные операции на юге Украины проходят по схеме, по которой один эшелон российских войск замедляет и деградирует, атакуя украинские силы, пока второй эшелон не контратакует с подготовленных оборонных позиций, чтобы отразить украинское наступление.

Тактические контратаки с подготовленных позиций требуют определенного уровня мотивации и морального духа, который кризис цепи командования может подорвать вплоть до провала.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 18 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки РФ нанесла пять ракетных ударов с ЗРК С-300. Кроме того, враг нанес 34 авиационных удара и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые дети и взрослые мирные люди, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Белополья Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе Чуйковка, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Павловка Сумской области и Ивашки, Казачья Лопань, Гоптовка, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе западнее Дибровы Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии наши защитники успешно отбили атаки противника в районах Богдановки и Веселого Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Краматорск, Константиновка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Плещеевка и Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под огнем вражеской авиации, наши защитники отразили все атаки окупантов в районе города Авдеевка. Вместе с тем, враг совершил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Водяное, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны успешно продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка и у Красногоровки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Острое, Победа и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Макаровки, Благодатного, Новодаровки и Комара и осуществил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка, Благодатное и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области.

Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Вольное Поле, Времовка Донецкой области, Гуляйполе, Зализничное, Верхняя Терса, Преображенка Запорожской области, Дудчаны, Веселое, Львово, Садовое Херсонской области и Херсон. Под огонь попал и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В городе Новая Каховка Херсонской области, российские оккупанты безжалостно массово выселяют всех местных, проживающих вдоль берега Днепра, из собственных помещений вместе с детьми на улицу. Жилища мирных граждан Украины занимают военные подразделения захватчиков.

Предварительно, в Новой Каховке и Каховке российские оккупанты отключили мобильную связь и проводное кабельное интернет соединение. Таким образом они пытаются сделать невозможным фиксацию и обнародование преступлений российских войск.

Авиация сил обороны Украины в сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

В течение суток наши защитники уничтожили три ударных БПЛА противника типа Шахед-136. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. А также две тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А Солнцепек, 22 артиллерийских средства на огневых позициях, один склад боеприпасов и станцию РЭБ российских оккупантов.

Но за свободу Украины и всего мира стоят разные народы. Читай историю польского военнослужащего, который 16 месяцев помогает в Украине.

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