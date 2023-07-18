Украина

Два Солнцепека не выдержали огня украинской артиллерии: карта боевых действий в Украине 18 июля в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 18 июля 2023, 07:00
Карта бойових дій в Україні

Больше видео
0:03:42
МСЕК в Івано-Франківську
Навстречу военным! Больница Ивано-Франковска упростила процедуру МСЭК
0:03:55
Херсон зараз
Затопленные подъезды и проблемы с водой: как сейчас выживает Херсонская область и где берут воду жители
Карта бойових дій в Україні 17.07.2023 онлайн
Горит не только Крымский мост, но и оккупанты на поле боя: карта боевых действий в Украине 17 июля в режиме онлайн
0:03:51
Україні подарували п'ять швидкісних катерів: назвали іменами загиблих
Имена тех, кто отдал свою жизнь за Украину. Нацполиции подарили пять скоростных катеров — как их назвали
Смотреть больше

Последние видео
0:03:42
МСЕК в Івано-Франківську

Навстречу военным! Больница Ивано-Франковска упростила процедуру МСЭК
Карта бойових дій в Україні
Два Солнцепека не выдержали огня украинской артиллерии: карта боевых действий в Украине 18 июля в режиме онлайн
0:03:55
Херсон зараз
Затопленные подъезды и проблемы с водой: как сейчас выживает Херсонская область и где берут воду жители
0:03:59
Матеуш Ляховський: історія польского воєнкора про війну в Україні
Хочу показывать сопротивление отвратительному империализму! История польского военкора, который 16 месяцев находится в Украине
0:04:23
Українська вистава в Ірландії
Ирландцы в восторге от украинского спектакля! История колонизации нашла параллели с современной Украиной
Карта бойових дій в Україні 17.07.2023 онлайн
Горит не только Крымский мост, но и оккупанты на поле боя: карта боевых действий в Украине 17 июля в режиме онлайн
0:04:53
Мариуполь
Они за каждую из моих девчонок по десять душ оставят! Защитник Мариуполя пережил плен и смерть родных, но мечтает вернуться на фронт
0:03:51
Україні подарували п'ять швидкісних катерів: назвали іменами загиблих
Имена тех, кто отдал свою жизнь за Украину. Нацполиции подарили пять скоростных катеров — как их назвали
0:04:08
Волонтери Херсону
Спасатели Херсона: чем и как помогают волонтеры жителям наиболее опасных районов
0:04:32
Кінологи
Патрон не один такой! Как собак-спасателей учат искать людей под завалами
Больше видео
МСЕК в Івано-Франківську
Читать дальше
Навстречу военным! Больница Ивано-Франковска упростила процедуру МСЭК
Херсон зараз
Читать дальше
Затопленные подъезды и проблемы с водой: как сейчас выживает Херсонская область и где берут воду жители

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь