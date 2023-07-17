Хочу показывать сопротивление отвратительному империализму! История польского военкора, который 16 месяцев находится в Украине

Польский военный корреспондент Матеуш Ляховский собрал рюкзак и 24 февраля 2022 поехал в сторону границы с Украиной. Просто сидеть дома не смог. Все, чего хотел — каждый день показывать миру настоящее лицо россиян. Документировать зверства, которые они совершают в Украине.

Матеуш приехал в Украину как волонтер, а затем наладил сотрудничество с польскими редакциями. Сначала он должен был находиться в Украине два месяца, потом — полгода, потом — год. Так и остался уже на 16 месяцев.

Решил показывать миру правду

Мужчина был в Украине и до полномасштабной войны. Три года назад был на Востоке, работал над документальным фильмом о Госпитальерах. Именно к ним он приехал в Киев в первые дни великой войны. Признается, задумывался даже о том, чтобы стать добровольцем. Но решил рассказывать всему миру о войне благодаря журналистике.

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С 16 месяцев поляк побывал в самых горячих точках фронта: Соледар, Авдеевка, Бахмут, Купянск, Изюм, но больше всего мысли о жизни сменила Буча. Он был одним из первых польских журналистов, попавших в освобожденный город.

— Это было что-то страшное. Ощущение, будто ты въехал в ад. Тела людей лежали на улице, их было много. Сожженные, расстрелянные автомобили с надписью “Дети”. У людей связаны руки. Над ними издевались, — говорит он.

Матеуш говорит, что понимает риски во время поездок на передовую, но ни разу не сомневался в своем выборе.

Я чувствую, что хочу быть здесь, чтобы показывать сопротивление отвратительному империализму, — утверждает журналист.

Польша — одна из стран, наиболее помогающих Украине. Поляки не только волонтерят, но помогают на фронте как добровольцы и медики. Ранее мы рассказывали историю польского парамедика Дамиана Дуды о спасении бойцов.

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