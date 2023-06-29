Граница с Украиной — не магическая стена, которая сдержит войну! Поляк-парамедик о работе на фронте и спасении бойцов

Украине бороться с врагом помогает весь мир. Есть немало иностранцев-добровольцев. Речь идет не только о тех, кто держит оружие в руках, но и о волонтерах и парамедиках. Есть и такие, которые бок о бок с украинцами еще с 2014 года.

Один из них — поляк Дамиан Дуда. Человек — историк по образованию и парамедик по призванию. Вместе с польскими собратьями парамедиками на фронте с 2014 года. Спасли немало жизней украинских военных и гражданских. И продолжают это делать и будут до победы Украины над врагом.

Видео, где польский парамедик Дамиан Дуда успокаивал тяжелораненого украинского солдата, которого вывозили из Соледара, в начале года могли видеть много пользователей сети. Тогда Дамиан говорил:

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— Все хорошо братец, будешь жить.

Люди должны видеть, что происходит в Украине

Парамедик признается, что звездой интернета не планировал стать. Видео распространил, прежде всего, для польских друзей, чтобы те увидели, что происходит в Украине.

Многим людям в Польше кажется, что война в Украине к нам не придет и что граница с Украиной — магическая стена, которая сдержит эту войну. Но это не так.

К сожалению, есть ужасные картинки, которые мы показываем на видео. Но нам нужно, чтобы до людей дошло: если мы будем медлить с помощью Украине, страшная война придет в Польшу, — объясняет Дамиан.

Дуда по специальности искусствовед. Работает в университете, а также является пресс-офицером польского Центра государственной безопасности. До войны в Украине не был. Впервые приехал в конце 2014 года. Признается, ехал увидеть “нацистов”. Потому что о них тогда рассказывала российская пропаганда.

— В Польше было много российской пропаганды. Думал, что поехал к нацистам и бандеровцам. Приехал в Украину и увидел нормальных людей, — говорит он.

С началом полномасштабного вторжения поездки Дамиана на фронт участились. С конца февраля работал в Херсонской области, после деоккупации — на Бахмутском направлении. У мужчины был боевой опыт до войны в Украине, успел побывать в Сирии и Ираке. Говорит, что это совсем разные войны.

Конфликт на Ближнем Востоке носил совсем другой характер боевых действий. Было меньше артиллерии и авиации. А здесь я сталкиваюсь с большим количеством разнообразной боевой техники, — акцентирует парамедик.

Дуда — волонтер, за работу на “нуле” ему не платят. Вместе с небольшой командой Дамиан приезжает на войну в свои официальные выходные, чтобы спасать военных. Говорит, чтобы иметь больше выходных, приходится много работать в Польше. Он работает месяц в Украине, а месяц — дома.

Восхищение украинскими парамедиками

О своих украинских коллегах-парамедиках Дамиан говорит с восторгом.

Уровень украинских военных врачей — очень высок. Меня поражает работа на стабилизационных пунктах. Опыт войны в Украине, по моему мнению, должен быть передан всему миру.

Зато проблемой является нехватка военных медиков, работающих на передовой. Они, к сожалению, погибают и каждый раз есть потребность в новых людях, — говорит поляк.

Поэтому Дамиан с единомышленниками в Варшаве создает учебный центр, где будут тренировать польских и украинских парамедиков и волонтеров. На украинский фронт польские парамедики собираются вернуться еще не раз. В победе Украины не сомневаются и знают, что сделают сразу после нее.

— Вместе с одним из военных из 46-ой бригады договорились, что после победы Украины сядем на коней и на них поедем в супермаркет. Купим хороший коньяк, чтобы отпраздновать победу, — делится парамедик.

Польша — одна из стран, наиболее поддерживающих Украину. Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью рассказал, почему Россия не должна победить в этой войне.

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