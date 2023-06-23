Мы не должны позволить Путину замучить Украину и утомить нас! Анджей Дуда о том, почему Россия не должна победить

Десятки стран поддерживают Украину, в том числе Польша. Она стала той страной, которая приняла больше всех наших беженцев и всесторонне помогает.
Президент Польши Анджей Дуда в интервью украинским журналистам подчеркнул, что нельзя разрешить выиграть войну такому агрессору как Россия.
Мы расскажем, какие аргументы навел Дуда и о чем еще говорил в своем интервью.
Президент Польши назвал несколько причин, почему нельзя, чтобы Россия победила в войне. Первое — героизм украинских воинов и простых украинцев заслуживает высочайшей поддержки и уважения. Поэтому абсолютным условием справедливого завершения войны будет только победа Украины.
— Народ, который так защищается от наступления армии, которая в разы больше, лучше оснащена и вооружена… Для меня является чем-то естественным, что просто необходимо поддерживать…
Справедливость на стороне тех, кто защищает свою свободу, независимость, дом, свою страну.
Справедливость на стороне тех, кто защищает свою свободу, независимость, дом, свою страну.
Мы прекрасно знаем, кто здесь бандит, агрессор и нападающий, а кто жертва и кто защищается, — отметил Дуда.
Вторая причина — если РФ победит, то продолжит наступать. Это лишь разожжет ее империалистические амбиции. Анджей Дуда сравнивает РФ с нападающим на людей диким зверем.
— Если РФ “съест” Украину, даже частично, она бросится на остальные территории, как только оправится. А потом набросится на другие страны: Польшу, страны Балтии, страны бывшей сферы влияния Советского Союза, — рассуждает он. Дуда добавил, что в Польше это хорошо осознают.
Дуда говорит о двух аспектах:
Президент Польши уверен, что только в этом случае можно говорить о возобновлении верховенства международного права.
Дуда сказал, что фактически с начала полномасштабного вторжения Польша проводит на своей территории учения украинских военных. Страна также предлагает тренировку пилотов на самолетах F-16. Ведь у Польши есть эти самолеты и пилоты с опытом работы на них.
— Есть возможность проводить учения и мы действительно предложили тренировки. Я верю, что это будет способствовать победе Украины и поможет дать отпор агрессору.
Мы не должны позволить Путину замучить Украину и утомить нас. Должны сделать так, чтобы мы вместе с Украиной утомили российское общество и замучили Путина, — сказал Дуда.
Мы не должны позволить Путину замучить Украину и утомить нас. Должны сделать так, чтобы мы вместе с Украиной утомили российское общество и замучили Путина, — сказал Дуда.
Тем, кто предлагает Украине отдать свои территории, Дуда предлагает отдать территории своей страны.
— Если они с такой легкостью предлагают отдавать территории, то вперед! Пусть отдают свои. Пусть Украина получит обратно Донецк, Луганск и Крым, а кто-нибудь отдаст кусок своей территории России, — говорит президент Польши.
Анджей Дуда не может сказать, как долго продлится этот процесс.
— Могу заверить вас в одном: я все время стою рядом с Украиной. Был инициатором письма президентов главе Еврокомиссии, чтобы предоставить Украине статус кандидата в ЕС. В то же время многие политики в ЕС имели большие сомнения и пытались отбить у меня желание помочь.
Украина получила статус кандидата в ЕС за несколько месяцев, темпы были безумными. Могу сказать одно: здесь Украина всегда может рассчитывать на меня. Я верю в способность украинского общества адаптироваться к Европейскому союзу, — говорит он.
Дуда уверен, что, несмотря на расходы, которые придется потратить ЕС на восстановление Украины, членство нашей страны в союзе окупится.
Польша не единственная страна, оказывающая много разной помощи для нашей победы. Ранее премьер Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что Латвия готова передать Украине все свои вертолеты.
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