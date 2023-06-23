Интервью

Мы не должны позволить Путину замучить Украину и утомить нас! Анджей Дуда о том, почему Россия не должна победить

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 июня 2023, 16:30
Анджей Дуда: інтерв’ю про підтримку України та справедливе завершення війни
Фото: Сайт президента Украины

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