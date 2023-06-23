Мы не должны позволить Путину замучить Украину и утомить нас! Анджей Дуда о том, почему Россия не должна победить

Десятки стран поддерживают Украину, в том числе Польша. Она стала той страной, которая приняла больше всех наших беженцев и всесторонне помогает.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью украинским журналистам подчеркнул, что нельзя разрешить выиграть войну такому агрессору как Россия.

Мы расскажем, какие аргументы навел Дуда и о чем еще говорил в своем интервью.

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Почему нельзя допустить победы России

Президент Польши назвал несколько причин, почему нельзя, чтобы Россия победила в войне. Первое — героизм украинских воинов и простых украинцев заслуживает высочайшей поддержки и уважения. Поэтому абсолютным условием справедливого завершения войны будет только победа Украины.

— Народ, который так защищается от наступления армии, которая в разы больше, лучше оснащена и вооружена… Для меня является чем-то естественным, что просто необходимо поддерживать…

Справедливость на стороне тех, кто защищает свою свободу, независимость, дом, свою страну.

Мы прекрасно знаем, кто здесь бандит, агрессор и нападающий, а кто жертва и кто защищается, — отметил Дуда.

Вторая причина — если РФ победит, то продолжит наступать. Это лишь разожжет ее империалистические амбиции. Анджей Дуда сравнивает РФ с нападающим на людей диким зверем.

— Если РФ “съест” Украину, даже частично, она бросится на остальные территории, как только оправится. А потом набросится на другие страны: Польшу, страны Балтии, страны бывшей сферы влияния Советского Союза, — рассуждает он. Дуда добавил, что в Польше это хорошо осознают.

Каким должно быть справедливое завершение войны

Дуда говорит о двух аспектах:

Украина должна освободить все свои территории в международно признанных границах; РФ должна выплатить компенсацию за весь ущерб, причиненный нашей стране, ее инфраструктуре и украинцам.

Президент Польши уверен, что только в этом случае можно говорить о возобновлении верховенства международного права.

Об учениях украинских пилотов в Польше

Дуда сказал, что фактически с начала полномасштабного вторжения Польша проводит на своей территории учения украинских военных. Страна также предлагает тренировку пилотов на самолетах F-16. Ведь у Польши есть эти самолеты и пилоты с опытом работы на них.

— Есть возможность проводить учения и мы действительно предложили тренировки. Я верю, что это будет способствовать победе Украины и поможет дать отпор агрессору.

Мы не должны позволить Путину замучить Украину и утомить нас. Должны сделать так, чтобы мы вместе с Украиной утомили российское общество и замучили Путина, — сказал Дуда.

О “компромиссах” от других стран

Тем, кто предлагает Украине отдать свои территории, Дуда предлагает отдать территории своей страны.

— Если они с такой легкостью предлагают отдавать территории, то вперед! Пусть отдают свои. Пусть Украина получит обратно Донецк, Луганск и Крым, а кто-нибудь отдаст кусок своей территории России, — говорит президент Польши.

Чего ждать Украине от вступления в ЕС

Анджей Дуда не может сказать, как долго продлится этот процесс.

— Могу заверить вас в одном: я все время стою рядом с Украиной. Был инициатором письма президентов главе Еврокомиссии, чтобы предоставить Украине статус кандидата в ЕС. В то же время многие политики в ЕС имели большие сомнения и пытались отбить у меня желание помочь.

Украина получила статус кандидата в ЕС за несколько месяцев, темпы были безумными. Могу сказать одно: здесь Украина всегда может рассчитывать на меня. Я верю в способность украинского общества адаптироваться к Европейскому союзу, — говорит он.

Дуда уверен, что, несмотря на расходы, которые придется потратить ЕС на восстановление Украины, членство нашей страны в союзе окупится.

Польша не единственная страна, оказывающая много разной помощи для нашей победы. Ранее премьер Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что Латвия готова передать Украине все свои вертолеты.

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